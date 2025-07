不只北京 川普曾嗆炸爛莫斯科

美國總統川普(右)去年曾在一場不公開的募款活動上透露,他曾警告中國國家主席習近平(左),如果侵略台灣,美國就會以轟炸北京加以回應。(法新社檔案照)

2025/07/10 05:30

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國總統川普去年曾在一場不公開的募款活動上透露,他曾經警告中國國家主席習近平,如果侵略台灣,美國就會以轟炸北京加以回應。此外,他也曾以轟炸莫斯科,警告俄羅斯總統普廷停止攻擊烏克蘭。

警告侵台就轟北京 習認為川普瘋了

美國有線電視新聞網(CNN)取得川普前述談話的錄音檔,八日獨家披露此事。根據錄音,川普談到若是他當總統,就可以避免烏克蘭和加薩走廊戰爭,透露他和普廷、習近平的對話。他說,他告訴普廷,「如果你進攻烏克蘭,我就會炸爛莫斯科,我告訴你,我別無選擇」;他還說,「然後普廷的反應就像『我不相信』,但是他有十%相信」。

之後,川普又談到與習近平的對話,他提出類似警告,表示如果中國侵略台灣,美國就會轟炸北京回應。川普說,習近平「認為我瘋了」,但川普隨後又說「我們從來都沒有什麼問題」。

川普發表這些談話的場合,是去年在紐約和佛羅里達州舉辦的私人募款活動。三名資深記者道西(Josh Dawsey)、佩傑(Tyler Pager)和阿恩斯多夫(Isaac Arnsdorf)取得談話錄音,並在其新書「二○二四:川普如何重奪白宮,民主黨如何失去美國」(2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America,暫譯)細述。

紐約時報指出,川普上月下令轟炸伊朗核設施,給正試圖琢磨他可能如何處理台海衝突的中國領導階層,再出一道難題。川普似乎比預期更有意願動用武力,北京當局現在很可能正針對美軍打擊德黑蘭進行評估,以加深對川普的理解。美國長期對台軍售,並維持在戰爭爆發時可能出兵的「戰略模糊」選項,協助台灣抵禦中國的軍事壓力、嚇阻中方可能的攻擊。

川普還提到要驅趕挺巴示威學生

這些錄音是首次公開,內容還包括川普談到美國各地大學抗議以色列對加薩軍事行動、支持巴勒斯坦的學生示威活動。川普說他若當選,上任後就要將示威學生「趕出這個國家」。他向捐款人說,「如果你們讓我當選,我們將讓那場運動倒退廿五到卅年」。川普選戰團隊拒絕評論錄音內容。

紐約時報日前刊出北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特專訪內容,他表示,如果中國攻打台灣,北京當局可能要求俄國開闢第二戰線,對付北約國家,「讓他們在歐洲忙得不可開交」。因此,北約必須提升整體實力,以嚇阻俄國,並呼應川普的訴求,與印太地區合作。

