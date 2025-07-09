川普心意再變 加碼援烏武器

美國總統川普表示，將恢復向烏克蘭提供更多武器，以協助基輔抵禦俄羅斯攻擊。這是川普在烏克蘭議題上態度反覆變化的最新事例。圖為烏克蘭士兵2022年2月接收美國提供的「標槍」反坦克飛彈。（法新社檔案照）

2025/07/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普七日表示，美國將恢復向烏克蘭提供更多武器，以幫助其抵禦俄羅斯的攻擊。這是川普在烏克蘭問題上心意反覆的最新一例，距離他下令五角大廈檢視美國武器庫存，導致原定運烏武器被扣留的消息曝光還不到一週。

在與來訪的以色列總理納坦雅胡會晤時，川普藉機傳達對俄羅斯總統普廷的不悅，以及提出會持續軍事援助烏克蘭，「我們會運送更多武器，我們得這麼做。他們（烏克蘭）必須要能自我防衛。他們正受到非常嚴酷的打擊」。

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五角大廈發言人帕內爾隨後證實，在川普指示下將重新向烏克蘭運輸額外防禦性武器，「確保烏克蘭人在美方努力下取得長久和平、停止殺戮的同時能夠自我防衛」。另外，美國國家安全會議八日召開會議討論向烏國運輸新武器。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫八日警告，向烏克蘭運送武器只會延長衝突。

川普三、四日分別與普廷和烏克蘭總統澤倫斯基通話。與前者就烏俄和平談判上的討論沒有任何進展，川普坦言非常失望，不認為普廷會收手。「華爾街日報」引述知情人士說法，川普在電話中向澤倫斯基澄清，自己是在打擊伊朗核子能力的「午夜之錘」行動後，指示軍方檢視軍火庫存，並未下令中止軍援。美國國防部二日宣布，針對武器庫存進行全球廣泛檢討後，暫停對烏克蘭運送防空飛彈與精準導引彈藥等武器。

根據美國新聞網站「Axios」八日報導，川普已承諾立即向烏克蘭運送十枚愛國者攔截飛彈。先前遭五角大廈凍結的武器包括愛國者防空系統、AIM-120先進中程空對空飛彈、AGM-114地獄火飛彈，以及海馬士（HIMARS）多管火箭系統和刺針飛彈及榴彈發射器等。

川普曾揚言要向莫斯科施加新制裁，但至今仍僅止於口頭威脅。共和黨參議員葛蘭姆上週提到，川普示意他推動向持續採購俄國石油的國家貨物課徵五○○％關稅的法案，此法案將對中國和印度兩大俄國石油買家造成重大衝擊。

俄羅斯近期加大對烏克蘭空襲強度，澤倫斯基指出，過去一週俄軍對烏國發射約一二七○架無人機、卅九枚飛彈和近一千枚滑翔炸彈。俄國還以長程無人機五日內三度打擊烏國軍事動員中心，試圖打亂烏軍招募。

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