港國安法5年 美總領館同遭打壓

在香港實施國安法屆滿5年之際，美國駐港澳總領事梅儒瑞指出，美國總領事館同遭北京打壓，租借場地舉辦活動，「數次」遭臨時取消，「而且是日益頻繁」。（美聯社檔案照）

2025/07/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國針對人權律師的「七○九大抓捕」事件今年十週年，超過卅個人權組織、非政府組織七日發表公開信，呼籲追究中國官員責任。另外，在香港實施港區國安法五年之際，美國駐港澳總領事梅儒瑞近日接受訪問，指美國總領事館同遭北京打壓。

709大抓捕10週年 人權打壓未停

包括「國際特赦組織」、「人權觀察」、「自由之家」等卅一家人權、非政府組織，七日在聯合聲明指出，七○九事件以來，中國仍持續有系統地壓迫人權律師，使法律界、權益運動人士愈加不願表達看法，對反對政府壓迫、反對侵犯人權行徑的聲音造成寒蟬效應。聲明力促聯合國和各國政府展開獨立國際調查，追究中國官員責任，並建立一套「專門機制監測中國人權狀況」。

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國際特赦組織中國事務總監白舒然指出，七○九事件「這只是當局持續十年打壓人權和法治的開端」，且至今無任何減緩跡象；北京對法律工作者的打壓為更廣泛、持久的侵犯人權行為鋪路，影響所及包括跨性別者、勞工、身心障礙者等族群。

中國在二○一五年七月九日，對各地人權律師、法治維權者展開空前大規模逮捕行動，總共有三百多人被捕，當中十人遭當局捏造罪名，判處三年到八年不等有期徒刑，刑期最長的是維權人士吳凎，遭判處八年。人權工作者指出，十年來，中國對獨立律師的打壓變得更有系統、更隱晦，並加強箝制律師不受干預自由執行業務、或行使本身人權的能力。

曾因為七○九案當事人辯護而遭逮捕的中國人權律師任全牛向英國「衛報」表示，「現在，中國的法治，尤其在保障人權方面，已經惡化到幾乎可與文革時期相提並論」。人權觀察中國部副主任王松蓮指出，習近平政府一直尋求剷除捍衛人民權益的律師之影響力，對整個法界加強意識形態控制，要求辯護服務須由對黨忠誠的律師提供。

法國國際廣播電台（RFI）七日報導，美國駐港澳總領事梅儒瑞，日前接受「香港自由新聞」（HKFP）訪問，指香港實施國安法以來，美國總領事館同遭北京「溫和打壓」，租借活動場地遭臨時取消日益頻繁，有些出借方表明遭政府施壓，有的則是同意出借後，接到電話警告不要承接敏感活動，他說，「不論基於什麼原因，只因我們是美國總領館，已令事件變得敏感，這在以往的香港，從未發生」。

「已非過往的自由香港」

梅儒瑞直言，「香港已經改變，基本上，香港已非過往的自由香港」。港府拒絕回應梅儒瑞所指的「較溫和鎮壓措施」，重申香港居民權利和自由受到保障，只要依法，活動就不會受限。

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