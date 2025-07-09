中國人頻鑽漏洞 日將設外國人專責單位

近年發生許多外國人在日本引發不安的事例，近期受到矚目的是中國人利用制度漏洞，首相石破茂指示成立專責處理單位。（法新社檔案照）

2025/07/09 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本政府為處理在日外國人的問題，擬於內閣官房成立一個跨部門的事務局，做為統籌協調的專責單位。隨著部分在日外國人引發的犯罪、滋擾行為，以及不當使用社會福利制度等問題的出現​​，在日外國人問題意外成為這次參議院選舉的爭論焦點之一，首相石破茂指示成立專責處理單位，似為展現政府解決問題的決心，以爭取保守派選民支持。

外國人問題成選戰焦點

這個新的跨部門單位最快將於下週成立，未來將整合出入國在留管理廳、厚生勞動省、財務省等相關部門掌握的外國人問題現況，統籌調整監管措施，推動相關政策。石破在八日的閣僚懇談會中指示，要以這個跨部門單位為主，全面推動各種政策，實現與外國人和平共處的有序社會。官房長官林芳正在例行記者會上也表示，國民感到不安和不公平的情況已經產生。

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近期受到矚目的是中國人利用制度漏洞，輕易換發日本駕照的爭議。不少中國人持觀光簽證入境，即使不懂日文，卻可透過文件審查與簡易測驗，換取日本駕照，引發公平性與安全性爭議。

再來就是中國人大量購買日本土地，雖然日本基於國家安全考量，已修法限制特定設施周邊的土地交易，但中國資本透過日本法人，在許多度假勝地大量購地，造成部分地區村落擔憂「實質治外法權化」。

庫德族難民「灰色滯留」

埼玉縣川口市的庫德族難民問題，近來也成為社會焦點。川口市目前約有兩千名來自土耳其的庫德族人，多半是以申請難民方式入境短暫居留，但有許多人申請未獲准也未離境，成為「灰色滯留人口」， 部分群體甚至涉及街頭鬥毆、違法勞動等，引發居民反感。

此外，外國人不當或濫用日本社會福利的事例也屢見不鮮。例如，以短期就學簽證加入健保，接受高額醫療後立即回國，導致保險給付無法追討。還有濫用育兒津貼、不當申請失業或勞災保險、假結婚、偽裝窮困申請生活保護等，均有相關事例。

在這次參院選舉中，外國人問題意外成為爭論焦點，其中尤以在野小黨「參政黨」提出「日本第一」口號最受矚目。參政黨主張限縮外國人權限，並排除其參政權與公職資格，而強調保守色彩的「日本保守黨」也有相同主張。自民黨、日本維新會和國民民主黨等其他政黨為爭取保守派選票，也紛紛提出相關政見。立憲民主黨、共產黨及社民黨等左派色彩的政黨，則強調共生與保障，主張多元文化社會與外籍人士參政。

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