巴人「移民計畫」 以擬送拉法集中收容

以色列計畫將已成斷垣殘壁，與埃及接壤的加薩走廊南端城市拉法，轉變為「人道主義城市」，安置巴勒斯坦人，遭批為「危害人類罪藍圖」。（路透檔案照）

2025/07/09 05:30

初步遷移60萬人 收留營准進不准出

〔編譯林家宇／綜合報導〕據以色列「國土報」（Haaretz）報導，以國政府計畫將已成斷垣殘壁，與埃及接壤的加薩走廊南端城市拉法轉變為「人道主義城市」，建設收留營安置巴勒斯坦人。這項計畫遭法律專家、學者形容為「危害人類罪藍圖」。

最終全加薩人口都安置在內

以國國防部長卡茲下令以軍準備在拉法建立收留營區，可能在停火協議期間啟動。初步遷移六十萬人，巴勒斯坦人入營前得接受「安全檢驗」，一旦進入後就不被允許離開，並由以軍將掌控營地周邊區域，最終階段是要讓全加薩人口都安置在內。據卡茲說法，以國目標是要實施「終將發生的移民計畫」。

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準備「驅逐」恐涉危害人類罪

以色列人權律師施法德向「衛報」指出，卡茲的計畫打破了國際法規範，「這是關於轉移全部人口到加薩南端，為了驅逐的準備行動」，「在戰爭背景下，驅使某個人從其家園離開即是戰爭罪；若規模如卡茲所公布的如此龐大，那就成了危害人類罪」。

據「路透」掌握資訊，掛名「加薩人道基金會」（GHF）的人口遷移計畫已提交給川普政府進行討論，預估耗資廿億美元，集中營建設被描述為「人道主義輸送區域」。對此，GHF否認有過提案，路透取得資料也非該機構文件。

納坦雅胡提名川普角逐和平獎

七日訪問白宮的以色列總理納坦雅胡表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並親自遞交寄給諾貝爾獎委員會的提名信給川普，讚揚「就在我們談話之際，川普正一個接一個地為國家、區域打造和平」。他提到，美、以正努力與其他願意給予巴勒斯坦人「一個更好未來」的國家合作。

被問及巴勒斯坦建國的「兩國方案」可能性，川普僅回答「不曉得」；納坦雅胡重申反對兩國方案立場，稱巴勒斯坦人應有完全的自治權，但不能有任何一點威脅以色列的力量。

巴勒斯坦長期尋求透過美國協調的和平進程，建立一個涵蓋約旦河西岸、加薩和東耶路撒冷的獨立國家，亦受到國際普遍支持。反對兩國方案的以色列則被控在約旦河西岸增加屯墾地及移平加薩等方式破壞兩國方案前景。

納坦雅胡表示，哈瑪斯在加薩建立政權後，「他們並沒有向上建設，而是往下挖掘地堡，深入恐怖的隧道。在這之後，他們屠戮我們的人民，性侵我們的女性，斬首我們的男性，入侵我們的城鎮」，控訴其屠殺行徑是「二次大戰和納粹大屠殺以來前所未見」。他強調，若再讓加薩建立另一個國家，「將成為摧毀以色列的平台」、「我們發誓絕不會再發生」。

納坦雅胡申明願與無意摧毀以色列的巴勒斯坦鄰居共同創造和平，但特拉維夫的安全自主權得掌握在自己手中。

以色列總理納坦雅胡（右）7日訪問白宮，向美國總統川普（左）致上諾貝爾和平獎提名信函，讚揚「就在我們談話之際，川普正一個接一個地為國家、區域打造和平」。（法新社）

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