美陸戰隊年度預算1.6兆 抗中擴張

美國陸戰隊計畫投入572億美元用於新型飛機、無人機、先進武器及軍事科技，以強化在印太地區的戰備態勢。圖為美國和菲律賓陸戰隊舉行兩棲登陸演習。（法新社檔案照）

2025/07/09 05:30

投入無人機等先進軍事科技 強化印太戰備態勢

〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應中國擴張軍力步步進逼，美國陸戰隊最近公布二○二六財政年度的預算請求，計畫投入五七二億美元（約一﹒六六兆台幣）用於新型飛機、無人機、先進武器及軍事科技，以強化在印太地區的戰備態勢。這筆預算包含在美國海軍二九二二億美元的總預算中，比去年增加六％。

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西太平洋地區 部署遠征突擊部隊

華盛頓時報六日報導，陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）上月向聯邦參議院軍事委員會提交的態勢聲明中，透露陸戰隊的優先事項。史密斯指出，目前有三萬三千名陸戰隊員部署在西太平洋地區，他們是美國的「遠征突擊部隊」（expeditionary shock troop），能夠快速且靈活地應對不可預測的安全威脅，而中國被視為主要危險。

史密斯指出，「中國共產黨的積極軍事現代化、脅迫性經濟手段，及在南海的行動，直接威脅到自由開放的印太原則」。陸戰隊已隨時備戰，能夠嚇阻中國侵略、保護重要海上通道，維護美國利益。

面對中國日益擴張的威脅，陸戰隊正加快現代化進程與新武器及技術系統的整合。為了備戰，陸戰隊部署三個兩棲戰備群（Amphibious Ready Groups）或陸戰隊遠征單位（Marine Expeditionary Units）。這些單位能夠執行遠征打擊、海上拒止、奪取前進海軍基地、網路作戰，以及兩棲突擊任務。

研發「殺傷網」無人機為關鍵角色

為了打擊敵方目標，陸戰隊正在研發由先進感測器和電子戰系統組成的「殺傷網」（kill webs）。無人機將扮演關鍵角色，包括可連續飛行廿七小時、飛行高度可達一﹒五萬公尺、可掛載一七四六公斤武器彈藥的MQ-9「死神」（Reaper）無人機。此外，陸戰隊還採用史密斯所謂的「有機精準火力」（organic precision fires），即可在視距外巡遊攻擊的精準無人攻擊機。

數以千計的其他無人攻擊機，也正在透過國防部的「複製者」（Replicator）快速無人機採購計畫進行部署。史密斯表示，這些系統將提高陸戰隊的生存力與殺傷力，透過使對手的目標識別更加困難，強化殺傷網，對潛在侵略者形成嚇阻作用。

為了在戰時為部隊提供補給，陸戰隊還在研發一系列更敏捷且難以被破壞的特殊新型後勤系統，可在太平洋的廣闊距離內運作，包括在印太地區的關鍵地點預置武器與裝備；超輕型戰術車輛、無人機補給機，以及利用可攜式設備進行「遠征製造」（expeditionary manufacturing）。

此外，「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）等新式長程打擊武器，已在菲律賓部署。預算還包括卅四億美元用於陸戰隊設施的復原和現代化。

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