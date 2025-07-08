澳智庫示警 若中國侵台 坎培拉難倖免

澳洲總理艾班尼斯（左）預定下週訪問中國，澳洲 智庫示警，潛在台海衝突勢將對澳洲造成影響，呼 籲做好捍衛國家重大利益的準備。圖為艾班尼斯與 中國國務院總理李強（右）去年6月在澳洲伯斯會晤 。 （法新社檔案照）

2025/07/08 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯即將訪問中國前夕，澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）七日發表專文，示警二○二七年潛在台海衝突的影響和後果，勢將對澳洲造成影響，呼籲當局進一步投注資源，強化防衛嚇阻能力，並做好捍衛國家重大利益的準備。

澳洲國立大學國家安全學院海事安全專家派克(Jennifer Parker)，七日以「澳洲，別欺騙自己：一場台灣衝突將擴及印度—太平洋」為題，解析台海衝突趨勢及澳洲可能面臨的情境，指出對澳洲而言，中國既是重要經濟夥伴，又是上升中的安全威脅，一旦北京決定奪取台灣，可能在印太地區引發廣泛衝突，澳洲也將難逃顯著後果。

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派克指出，澳洲針對台灣議題辯論的主要缺陷，在於設定任何衝突都將局限於台灣本身，將問題簡化為「是否要介入」，但中國侵台不會是一場孤立行動，而是會觸發一場涉及澳洲最關鍵盟友之一，以及至少兩個最緊密安全夥伴的區域衝突，對澳洲安全帶來直接後果。

派克強調，澳洲幾乎別無選擇只能做出回應，即使將澳洲排除在美軍行動重心之外，做壁上觀也不符合澳洲的國家利益。儘管中國侵台未必迫在眉睫或不可避免，但仍須嚴肅看待北京顯而易見的備戰態勢，因此澳洲必須投資國防，一旦嚇阻失敗，坎培拉就必須捍衛自身核心利益。

澳總理訪中 將談達爾文港爭議

香港「南華早報」報導，計畫十五日二度訪問中國的澳洲總理艾班尼斯，將與中國國家主席習近平討論達爾文港（Darwin Port）所有權的爭議。達爾文港為澳洲最接近亞洲的深水港，具顯著戰略地位。二○一五年所屬的北領地州政府以約五億澳幣（約九十四億台幣）價格，將達爾文港碼頭及周邊設施租予中國國有企業「嵐僑集團」九十九年，引發國安疑慮。艾班尼斯五月連任成功時，宣示工黨政府將設法收回達爾文港。

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