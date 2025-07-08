法情報部門：中國官員詆毀法國戰機

中國在印度和巴基斯坦五月間爆發衝突期間，發動有組織的訊息戰，貶抑法國主力戰機「飆風」在全球的形象。（法新社檔案照）

2025/07/08 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕法國軍方與情報部門指出，中國在印度和巴基斯坦五月間爆發衝突期間，發動有組織的訊息戰，試圖貶抑法國主力戰機「飆風」（Rafale）在全球的形象，包括由駐外大使館的國防武官會晤駐在國安全高層，質疑飆風性能，藉此打擊其銷售，並且遊說潛在買家改為引進中國製戰機。中方斥此為造謠抹黑。

遊說買家改引進中國戰機

印巴兩國五月間爆發為期四天的衝突，巴國聲稱向中國採購的殲-10戰機擊落五架印度戰機，包括三架飆風，但未獲印方證實。美聯社引述法國情報部門的文件報導，中國駐外使館的武官帶頭破壞飆風的銷售，強調飆風在實戰中的表現不如預期，試圖說服印尼等已經下訂的國家不要繼續採購，並鼓勵其他潛在買家選擇中國製戰機。

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法國情報機構指出，中國的訊息戰行動包括在社群媒體瘋傳貼文、偽造的飆風殘骸圖像、人工智慧（AI）生成的內容，以及模擬戰鬥的電子遊戲畫面等。專門研究網路假訊息的法國研究人員表示，印巴衝突爆發後，超過一千個新創建的社群媒體帳號，也積極散佈中國技術優勢的言論。

法國情報部門表示，中國大使館武官在與其他國家的安全和國防官員會晤時，也表達相同說法，並積極推廣中國製造的武器。中國官員的遊說重點在於，那些已經訂購飆風的國家，以及其他正在考慮購買的潛在客戶，法國官員是從這些被接觸的國家獲悉中方的遊說行動。

法國空軍參謀長貝朗熱（Jérôme Bellanger）強調，法方對飆風性能有信心。多名軍事專家也指出，單次衝突難以全面評估戰機性能。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）空權專家布朗克（Justin Bronk）表示，飆風是目前西方出口的最成熟戰機之一，長年在中東與東歐多地部署，表現穩定。

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