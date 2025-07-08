與川普決裂 重創馬斯克在北京的政治價值

科技富豪馬斯克在美國面臨日益嚴峻的商業和政治挑戰之際，在中國也陷入困境，不僅特斯拉電動車市佔率逐漸落後北京當局親手扶植的本土競爭對手，馬斯克與美國總統川普決裂，更重創他在北京眼中的政治價值。科技富豪馬斯克在美國面臨日益嚴峻的商業和政治挑戰之際，在中國也陷入困境，不僅特斯拉電動車市佔率逐漸落後北京當局親手扶植的本土競爭對手，馬斯克與美國總統川普決裂，更重創他在北京眼中的政治價值。（路透檔案照）

2025/07/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」六日報導，特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克在美國面臨日益嚴峻的商業和政治挑戰之際，他在另一個最重要的市場中國，也陷入困境，不僅特斯拉市佔率逐漸落後北京當局親手扶植的本土競爭對手，馬斯克與美國總統川普決裂，更重創他在北京眼中的政治價值。

報導指出，馬斯克與川普公開決裂，已讓馬斯克之於北京的價值縮水。知情人士透露，今年一月，中國國家副主席韓正在華府會見馬斯克，並告訴馬斯克，北京希望他能在美中關係中發揮「建設性作用」，但據稱馬斯克並未接受中方提議。由於馬斯克與川普鬧翻，北京不再將馬斯克視為「地緣政治資產」，並將避免公開向他示好。

請繼續往下閱讀...

對馬斯克而言，在中國取得成功至關重要。以營收來看，中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，也是該公司最大的生產和出口基地，約佔其全球出貨量的一半，並為其全球製造提供零件。由於馬斯克此前與川普交好，導致特斯拉在「反川」勢力濃厚的美國和歐洲銷量下滑，也讓中國對特斯拉的重要性日益凸顯，尤其中國也是馬斯克研發新技術的試驗場。

特斯拉被中國自有品牌電動車超越

特斯拉電動車曾是中國最炙手可熱的車商，馬斯克也備受北京青睞。北京為特斯拉提供獎勵措施，希望透過特斯拉注入技術並刺激競爭，來推動中國電動車產業發展，但如今特斯拉已被中國自有品牌電動車超越。五月，特斯拉在中國的銷量略低於四萬輛，年減三成，而同期新能源汽車的整體市場成長幅度達兩成八。

中國消費者表示，中國設計的頂級電動車配備特斯拉通常不具備的功能，例如用於觀看電影和玩遊戲的多個大螢幕、用於冷藏飲料的冰箱，以及用於自拍的車載攝影機等。中國電動車製造商也各自開發新技術，讓用戶只需五分鐘即可為汽車充電。

特斯拉中國員工表示，他們曾向總部表達對公司產品老化的擔憂，但這些警告往往無法獲得及時回應。由於沒有最吸引人的車款可供銷售，中國業務人員在達成銷售目標上面臨更大壓力，挫折感也隨之加劇。許多專家認為，特斯拉在中國的未來之路，將繼續坎坷下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法