馬斯克成立美國黨 川普嗆荒謬

美國億萬富豪馬斯克（左）宣布創立「美國黨」，美國總統川普（右）開嗆「荒謬」、「脫軌」，只會加劇混亂。（美聯社檔案照）

2025/07/08 05:30

挑戰支持大又美法案的共和黨議員

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克宣布創立「美國黨」（America Party），並矢言挑戰支持總統川普「大又美」稅改暨支出法案的共和黨國會議員席位，讓川普六日開嗆馬斯克「荒謬」、「脫軌」，只會加劇混亂。財政部長貝森特也表示，馬斯克應該專注於經營旗下企業，而非從事政治活動。

貝森特︰馬應專注旗下事業

川普在搭乘「空軍一號」返回華府前，被問到馬斯克創黨之事時回應道，「創立第三政黨很愚蠢，我們與共和黨達成巨大成功，民主黨已迷失方向。美國一直都是兩黨體制，創立第三黨只是在製造混亂」。隨後，川普又在自家社群平台「真實社群」發文表示，看到馬斯克在離開聯邦政府的五週內徹底「脫軌」，幾乎變成一列失速火車，他感到很難過，並直言美國政治制度不是為小黨設計，小黨在美國從未成功，只會製造混亂。

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川普繼續提到，共和黨現在像一台運作順暢的「機器」，甫通過美國史上規模最大的稅改暨支出法案，但不幸的是，馬斯克旗下企業「特斯拉」受惠的電動車能源補貼法案被取消，暗示馬斯克是為此感到挫折。川普解釋，他自始至終都反對電動車補貼法案，並為此競選，也在每一次演說和談話中如此表態。當馬斯克決定支持川普競選總統時，他也問馬斯克是否清楚他會終止這項補貼措施，馬斯克表明沒有異議。

此外，馬斯克曾推薦盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長，但川普在五月底突然撤回提名。時隔一個月，川普重提此事，稱艾薩克曼確實優秀，但當他得知艾薩克曼是「純血」民主黨人，從未捐款給共和黨時，他感到非常驚訝。再者，讓馬斯克涉足太空事業的盟友來管理NASA並不恰當，畢竟NASA在馬斯克的企業版圖中如此舉足輕重。他身為總統，首要任務是保護美國大眾。

與馬斯克屢傳不和的財長貝森特，同日在「美國有線電視新聞網」（CNN）訪問中表示，馬斯克旗下特斯拉和「太空探索科技公司」（SpaceX）的董事會，或許更希望馬斯克不要涉入政治，「我想那些董事會不喜歡這項（創黨）宣言，將會勸他專注於自己的事業」。

川普首屆總統任期的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）則痛批馬斯克是「跳梁小丑」、「白痴」，應該被「驅逐出境」。出生於南非、擁有美國公民身分的馬斯克則回敬，「這個叫做班農的酒醉懶胖子要回監獄了，而且這次會待很久。他得為畢生罪行付出代價。」

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