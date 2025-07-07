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    紐時︰中俄未實質援助伊朗 只出嘴批美

    中國、俄羅斯、伊朗和北韓被指為反美「軸心」，但在伊朗遭以色列和美國攻擊時，其他3國均未伸出援手。圖為中俄伊3國海軍2023年3月在阿拉伯海舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

    中國、俄羅斯、伊朗和北韓被指為反美「軸心」，但在伊朗遭以色列和美國攻擊時，其他3國均未伸出援手。圖為中俄伊3國海軍2023年3月在阿拉伯海舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

    2025/07/07 05:30

    美英官員︰中俄北韓伊朗 反美「軸心」成形

    〔國際新聞中心／綜合報導〕當俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭中尋求中國、北韓和伊朗的協助時，部分美國和英國官員開始議論，一個新的「軸心」（axis）可能已經成形，意指這四個國家被憤怒、威權主義，以及對美國及其盟友的敵意結合在一起。

    然而，紐約時報六日指出，伊朗向俄國出售無人機和彈道飛彈，並向中國運送石油，卻在關鍵時刻未能獲得回報。在以色列和美國轟炸伊朗核設施時，其他三國均未伸出援手，中俄僅形式上譴責美國的行動，卻未提供任何實質協助。

    柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任、中俄關係專家陳寒士（Alexander Gabuev）指出，這場衝突的現實結果證明，俄羅斯和中國並未馳援伊朗，「這揭示了所謂『軸心』概念的局限性」。

    中俄伊朝四國均屬專制體制，對美國抱持敵意，彼此之間存在某些戰略聯繫，並透過商業往來和武器技術交流，來破壞由美國主導的經濟制裁。歐巴馬政府時期的國務院官員、美國天主教大學教授基瑪吉（Michael Kimmage）認為，這種協調並沒有太多實質意義。陳寒士也指出，「這些國家都非常自私，不想被捲入別人的戰爭」，「這些國家並不像美國及其盟友般共享相同的價值觀和制度聯繫」。

    學者︰除了空泛口號 沒有共享價值

    約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）教授兼冷戰史專家芮德成科（Sergey Radchenko）指出，除了「多極世界秩序」的空泛口號外，這些國家幾乎沒有共享的價值觀，而且存在不少矛盾。俄國總統普廷是個精於算計的操縱者，只在乎自己的戰略利益，如果需要，他會隨時犧牲伊朗。

    華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻則認為，將中俄伊朝稱為「軸心」的說法依然成立，雖然四國沒有全面的共同防禦協議，但仍共享「反美、反西方、反自由民主」觀點，「這樣的結盟仍是結盟」，「他們不會為彼此而戰，並不意味著這種合作和集體立場沒有挑戰性」，中國向伊朗提供核武與飛彈技術，為俄羅斯侵烏戰爭提供資金，並讓北韓繼續維持政權。

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