日助菲抗中 將售6艘二手護衛艦

神通號護衛艦 （取自海上自衛隊官網）

2025/07/07 05:30

阿武隈級大幅強化電子戰設備 配反潛、反艦飛彈

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本媒體六日引述政府相關人士報導，日本和菲律賓政府已初步決定一項軍事裝備出口案，日本將向菲律賓出售海上自衛隊的六艘二手「阿武隈級」護衛艦，以加強菲律賓應對中國海上挑釁的能力，並擴大與自衛隊的合作。

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讀賣新聞和共同社等報導，日菲兩國都面臨中國在海上日益獨斷行徑構成的挑戰，日本防衛大臣中谷元六月出席新加坡「香格里拉對話」時，與菲律賓國防部長鐵歐多洛磋商此事，確認這項軍購案。這是兩國首次達成此類合作。

「共同開發」模式 不受出口限制

日本「防衛裝備轉移三原則」限制出口具有高殺傷能力的武器，但若是共同開發和生產，則不在此限。儘管護衛艦屬於這類高殺傷性武器，但東京當局擬將其定位為，根據菲律賓的要求變更二手護衛艦規格的「共同開發」，以實現轉移。

日本二○二二年制定的「防衛力整備計畫」規定，「服役經過較長年限、擴張性等存在侷限的艦艇」，應盡快退役，並探討向志同道合國家轉移的可能性。

阿武隈級護衛艦船身長度一○九公尺，標準排水量二○○○噸，可搭載乘員約一二○人，是海上自衛隊第一種引進艦體匿蹤設計的戰鬥艦隻，儘管採用傳統的垂直表面甲板建築，但船體採用一定傾角的設計，以減少其雷達截面。此外，阿武隈艦也大幅強化電子戰設備，並改良武器系統，配備反潛和反艦飛彈，但無法起降直升機，主要任務是在日本周邊海域巡邏，一九八九年至九三年間陸續有六艘服役。

菲律賓海軍六日發表聲明證實，已接獲日本防衛省邀請，共同視察這批護衛艦，為可能的轉移作準備；菲方將派遣專家團赴日深入評估，以決定是否購買。聲明說，阿武隈級護衛艦是為反潛和反艦作戰而設計，以可靠和多功能而著稱，符合菲國海軍保衛海上疆域的作戰需求。

菲律賓海軍強調，這項倡議體現菲日持續深化的戰略夥伴關係，並加強雙方對海事安全、協同作戰能力，以及區域和平穩定的共同承諾。

面臨中國在南海逐步進逼的壓力，菲律賓增加軍用船隻數量已成為迫切需求，畢竟中國擁有一○二艘驅逐艦等船艦，菲律賓卻只有兩艘巡防艦。面對共同海上威脅，菲日兩國的防衛關係漸趨緊密，去年七月簽署「相互准入協定」（RAA），使菲律賓成為第一個與日本簽署類似協定的亞洲國家。此外，菲、美、日的海巡單位和海軍也不時在南海爭議海域舉行聯合演習。

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