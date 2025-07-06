TikTok交易本週談判 川普透露可能訪中

川普在空軍一號上對記者表示，TikTok交易從週一或週二開始與中國談判，基本已達成協議。（美聯社）

2025/07/06 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普四日表示，他將在七日或八日開始與中國商談可能的TikTok交易，並宣稱雙方基本上已達成協議。川普還說，他可能會到中國拜訪中國國家主席習近平，或者中國領導人可能會訪美。

美國聯邦法律以國家安全為由要求中國「字節跳動」公司出售旗下短影音平台TikTok，否則將在美國面臨禁令，這項法律原定川普今年一月就職的前一天生效，川普上台後三度延長寬限期，上月將「不賣就禁」期限延到九月十七日，並在上月底宣稱已找到TikTok的買家。

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川普在空軍一號上對記者說會從週一或週二開始與中國談判，基本達成了協議。

今年春天中美已就TikTok交易展開談判，但因川普宣布對中國商品徵收高額關稅，北京表示不會批准該交易，因此遭擱置。當被問及他對北京同意協議有多大信心時，川普說：「我不能說有信心，但我認為會（同意）。習主席和我關係很好，我認為這對他們有好處。我認為這項交易對中國有好處，對我們也有好處」。

稱習近平可能訪美

針對川普說有可能訪問中國，或是習近平可能訪美，上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯四日在北京舉辦的世界和平論壇上表示，美國國務院官網在二月刪除「不支持台灣獨立」句子，川普必須澄清在台灣問題上的立場，否則訪問不會成功。

吳心伯表示，川普訪華時「應該非常明確地表示，美國不支持台灣獨立」。他說，如果華盛頓不想因台灣問題與中國大陸開戰，美國領導人應該強調美國支持中國的和平統一。他也表示，華盛頓和北京的國家安全團隊應盡快舉行會談，為峰會鋪路。

日本「共同社」上月底報導，中國計劃邀請川普出席九月三日在北京舉行的第二次世界大戰結束八十週年慶祝大會及閱兵式。對此，中國外交部至今都未證實。

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