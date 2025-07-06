習尋求美中「戰略僵局」爭取壯大時間

「華爾街日報」四日分析，中國國家主席習近平吸取蘇聯垮台教訓，利用冷戰策略應對美中競爭，避免直接對抗，目標是與美國形成「戰略僵局」。（美聯社檔案照）

2025/07/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」四日分析，在美中衝突中，美國總統川普在經貿方面攻勢一波波，中國國家主席習近平則吸取蘇聯垮台教訓，利用冷戰策略應對美中競爭，避免直接對抗，目標是與美國形成「戰略僵局」，爭取時間達成經濟自給自足、全球「多邊結盟」及軍力強化等目標。

北京政策顧問表示，習近平深知美國持續掌握經濟和軍事優勢，因此避免直接對抗，反而是與美國維持長久平衡，讓中國一邊頂住美國施壓，一邊趕上美國。

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增強經濟 全球多邊結盟

習近平從蘇聯解體中學到的第一個教訓是，經濟是重要支柱。蘇聯過度仰賴重工業以致經濟失衡。北京則尋求強化全面「國產」以抵禦美國貿易和技術限制的能力，同時繼續仰賴全球市場。第二個教訓是，不能像蘇聯一樣被孤立。北京必須削弱美國同盟關係，同時推動全球「多邊結盟」。

軍事建設 加強社會控制

第三個教訓是，軍事建設不能中斷，但毋須與美國進行軍備競賽。過去三年，中國國防預算以約七．二％穩定成長。雖然增速超過中國整體經濟成長速度，但佔比仍低於國內生產毛額（GDP）的一．五％。第四個教訓是，習近平認為蘇共瓦解是因意識形態崩潰，因此堅持黨的領導與加強社會各層面控制。

習近平二○一二年掌權之初，北京對蘇聯的研究都集中在如何避免中共步上類似滅亡道路，習也尚未將中國視為與美國進行超級大國衝突的競爭者。轉捩點發生在川普首個任期對中國發起貿易戰，中共領導層措手不及，因而重新評估。

疫情幾乎切斷美中關係之際，習推出「雙循環」策略，國內生產所需產品並外銷，藉此保護中國免受外部衝擊，尤其是美國。當拜登延續川普強硬政策時，習決心打持久戰，但未效法蘇聯建立孤立集團，堅持中國必須「脫美不脫世界」。

習近平要求黨內保持耐心，相信全球力量平衡將向中國傾斜。這種「穩定的平靜」旨在與美國亂局及川普的善變形成對比。短短數月內，美方對華態度幾度轉變，從極限施壓到尋求妥協，北京趁機謀利，也為未來競爭創造條件。儘管這種策略可能加劇經濟困境，但習認為，只要達成消耗美國的長期目標，這些副作用都可以容忍。

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