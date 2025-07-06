哈瑪斯讓步 加薩終戰露曙光

以色列持續空襲造成加薩平民嚴重傷亡。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯已表態願意立即啟動六十日停火協商。圖為巴勒斯坦民眾五日在醫院哀悼於以色列空襲中喪生的親屬。（路透）

2025/07/06 05:30

哈瑪斯同意停火60天方案

〔編譯林家宇／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」四日表示，願意接受涉及人質釋放、停火六十日的協議框架，且準備好立即啟動談判。若達成停火，美國將隨即推動以色列與哈瑪斯在加薩走廊的永久終戰談判，為持續近兩年的戰爭劃下句點。

討論重建 與跨境安全等

根據阿拉伯官員說法，由美國特使魏科夫與埃及、卡達調停代表共同擬訂的新提案條款，提出以十名存活人質交換大量遭以國囚禁的巴勒斯坦人，同時換取以方停火六十天，設立談判機制，討論雙方永久停火，重建加薩與跨境安全等議題。

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哈瑪斯四日在與巴勒斯坦其他派系協調後，發表聲明對此提議給予正面回應，表示準備好立即且慎重地以當前所提出之機制進行另一輪談判。

川普樂觀本週達成協議

對於哈瑪斯的表態，以色列方面五日尚無回應。美國總統川普在空軍一號上告訴記者，「這是件好事，下週可能會達成停戰協議」。自以色列與伊朗「十二日戰爭」落幕後，川普再次推動加薩停戰，四日向媒體曾表示，對於本週敲定協議「非常樂觀」。以色列總理納坦雅胡計畫七日在華府與川普會晤。

「以色列時報」上月底揭露，川普與納坦雅胡商討兩週內結束加薩敵對行動，埃及、阿拉伯聯合大公國在內四個阿拉伯國家取代哈瑪斯管理加薩走廊。剩餘的哈瑪斯領導層將被流放至其他國家，並讓所有人質獲釋。

由於加薩境內的巴勒斯坦平民飽受飢餓與以色列空襲威脅，哈瑪斯面臨的壓力與日俱增。加上伊朗與黎巴嫩激進組織「真主黨」等盟友承受以色列攻擊自顧不暇，使得哈瑪斯陷入孤立局面。哈瑪斯軍事領袖多數遭以色列殲滅，八個月內已換上第三名領導人。

分析指出，以色列同樣面臨來自盟友施加終結加薩戰爭並減緩當地人道危機的外交壓力。打擊伊朗核子能力行動所取得的迅速勝利，給予納坦雅胡達成協議的政治空間。

據「華爾街日報」掌握的文件副本，目前考慮中的提案內容與過去數個月來提出的方案相近，包括由哈瑪斯釋放據信約廿名生還人質中的十人，以及交還約卅名喪生人質遺體。哈瑪斯將在協議首日交還八名人質，第五十天再交付另外兩人。

換取美推動永久終戰談判

作為交換，以色列會釋放大量遭監禁的巴勒斯坦囚犯並停火六十天。停火期間以軍會逐步從協議好的區域撤軍。協議也要求讓大量人道援助進入加薩，但仍不清楚物資會如何分配。

協議寫道，「作為保證人及協調者的美國、埃及與卡達，將確保停火持續六十日，以及就永久停火的必要協議召開嚴肅討論」。提案還明訂停火協議由川普做出官方宣布。

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