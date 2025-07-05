港立法會強化議員忠誠度 言行都要管

「愛國者治港」2021年制度化後，北京政府持續強化對香港的法律、治理影響力。圖為自2日起訪問香港5天的中國首艘自製航空母艦山東號。（法新社）

2025/07/05 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕香港立法會針對現行「議事規則」制定「立法會議員守則」（下稱守則），計畫於年底第八屆立法會選舉新任期後實施。內容包括九項議員須恪守的基本準則，其中規定應真誠支持政府依法施政，進一步強化「愛國者治港」制度下議員對政府的忠誠。

綜合港媒報導，九項基本準則為維護憲制秩序、維護國家安全、維護行政主導體制、盡忠職守、堅守法治、廉潔奉公、緊密聯繫市民、維護立法會信譽、保守秘密。

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為維護行政主導體制規範，守則要求議員應真誠支持行政長官和特區政府依法施政，不刻意貶損政府管制威信，不刻意破壞或削弱行政主導的施政效能等。守則也對議員衣著、言行舉止規範，例如不得冒犯、侮辱其他議員、官員，阻撓其行動或製造混亂等干預、擾亂會議進行行徑。若「極不檢點」，可能無薪停職懲處。

被媒體問及新規範是否會限制議員表達意見甚至「噤聲」？立法會主席梁君彥表示，守則不會讓「有心為香港做事的議員觸犯任何事」。議員仍可批評政府，但不要超越紅線。

另據香港選舉管理委員會三日公布的選舉建議指引，修訂項目包括因應「維護國家安全條例」生效，已被裁定違反任何國家安全罪行者將喪失立法會投票、參選和當選資格。

愛國者治港制度化後二○二一年首場立法會選舉，僅兩成議席直選，投票率低至卅二％。即便如此，今年底的選舉仍預留十二億港元預算，其中一．七七億為宣傳費用，較二○二一年增加多達七十七％。

另外，由香港保安局和懲教署聯合提交立法會的完善「監獄規則」文件中，建議裁判官在有合理理由相信在囚者與法律代表聯繫將危害國家安全、導致他人受傷或妨礙司法公正等情況下，可限制在囚者與個別法律代表進行任何聯繫；此外，當局稱因過去曾有以人道支援為名探訪，實際是煽動在囚者對抗官方，建議賦予懲教署有拒絕任何不符法定目的探訪的權力。

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