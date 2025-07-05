中國挑釁加劇 黃海成區域衝突新熱點

南韓退伍軍人協會成員四月在首爾的中國大使館外示威，要求中國拆除在黃海「暫定措施水域」設置的鋼構物。（歐新社檔案照）

2025/07/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕從設置多具浮標到軍艦演習，中國在朝鮮半島西部的黃海行徑愈加挑釁，「華爾街日報」指出，在北京阻止鄰國和美國挑戰中國區域影響力的廣泛行動中，黃海正愈加成為最新潛在衝突熱點。

今年二月，一艘南韓研究船在黃海海域查看中國在距南韓海岸約三七○公里處設置的可疑結構物時，遭兩艘中國海警船及三艘小艇阻攔、該船上人員甚至揮刀恫嚇。該可疑設施包括一座巨型黃色水產養殖籠，及一座以舊的油井平台改裝的多層建築，配備救生艇與直升機坪。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析認為，這類平台可能兼具研究與軍事雙重用途，以利北京蠶食管轄權。

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阻美韓馳援台海

報導指出，黃海發生的摩擦尤其令人警覺，美中若因台灣爆發衝突，這片海域具有戰略重要性，北京若試圖奪取台灣控制權，可能會需要能夠自由進出該水道，部署海上和飛彈武力。另一方面，美軍最大的海外基地就設在離黃海岸十六公里的南韓內陸，駐紮二萬八五○○名部隊，此外，八百多公里外還有駐日美軍。川普政府已釋出訊號，若台海爆發衝突，可能動用駐日韓美軍。

中國加強在黃海的部署，有可能牽制美軍在此情況下的調動能力。中國一大部份的海軍武力，以及一些重要飛彈發射場，都位於黃海側，易受駐印太美軍攻擊。CSIS「中國實力計畫」副主任賀博然說，「中國正對另一個美國盟友施壓，企圖壓制盟邦反制能力」

黃海部分海域屬中韓重疊專屬經濟區，雙方廿多年來以「暫定措施水域」管理。不過南韓軍方指出，中國近期頻繁挑釁，二○二三年中國軍艦侵入南韓領海達三三○次，為一七年的三倍，領空侵擾也高達一三○次，幾乎都在黃海上空。

此外，中國自一八年起已在黃海設置至少十三具浮標，今年五月更在暫定措施水域畫設「禁航區」，並派出福建號航空母艦演習，引發南韓關切。南韓議員質疑中國密集設浮標是為控制海域。台灣一名高層安全官員也透露，北京三月曾指示在南韓領海的行動要更強硬，並設置更多海上設施，其手法與在南海行徑如出一輒。

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