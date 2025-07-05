與川普通話沒進展 普廷狂轟基輔

在俄軍空襲下，基輔一對年邁夫妻倉皇避難。（法新社）

2025/07/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷三日就結束烏戰進行電話會談卻毫無成果後，俄軍三日深夜至四日凌晨對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，共計出動五三九架無人機和十一枚飛彈，爆炸聲在首都基輔徹夜不絕。烏方及歐盟再次呼籲川普正視普廷無意尋求和平的事實，並加強對烏軍援，但川普公開抱怨道，美國已給烏克蘭太多武器。

川普對停火異常悲觀

川普與普廷通話約一小時後表示，雙方討論烏克蘭、伊朗等很多問題，但就結束烏戰的談判沒有任何進展，「我非常失望，我認為他不會停下來，這太糟糕了」。川普一月底重返白宮以來，已與普廷進行五次通話，通常都對停火表達樂觀預期，但這次異常悲觀。克里姆林宮則強調，俄國將實現當初設定的目標，即消除導致當前局勢的根本原因。俄方口中的「根本原因」意指烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）及北約勢力東擴等。

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俄軍隨後對烏發起開戰第四年以來最大規模空襲。基輔市是主要目標，十四名民眾受傷住院。有居民直言，「以前從未發生過這樣的襲擊，爆炸從未如此頻繁」。波蘭駐基輔一棟使館在襲擊中受損，所幸無人受傷。烏克蘭外交部長西比哈說，基輔「彈如雨下」，普廷明顯無視美國及所有呼籲結束戰爭的人。

川澤通話 同意加強空防

烏克蘭總統澤倫斯基怒斥俄國根本無意結束戰爭，敦促美國擴大施壓，否則「俄國不會改變愚蠢的破壞行為」。

澤倫斯基四日稍晚與川普通電話，澤倫斯基表示，川普對烏國局勢非常了解，他們討論到加強烏克蘭防空的必要性，雙方同意將努力加強空中保護。此外，雙方還談到聯合武器生產的機會，以及潛在的其他聯合採購和投資，「我們已準備好」。澤倫斯基也在美國國慶日之際送上祝福，感謝美國至今的支持。

隨著美方基於庫存吃緊，暫停向烏克蘭運送部分防空飛彈和精準導引武器。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，美國暫停軍援，歐盟廿七國就必須「挺身而出」。

川普三日則抱怨道，拜登執政時期向烏克蘭提供太多武器，現在必須確保自己擁有足夠武器，但並未完全切斷軍援，「我們正在與他們合作，努力幫助他們」。

俄擴大對烏使用化武

另外，荷蘭和德國聯邦情報機構一致指控，俄國正擴大對烏克蘭使用化武，包括致命的毒劑氯化苦，並大規模投資研發化武，警告「這絕不能成為常態」。

俄國對基輔的大規模空襲造成建物失火冒出濃煙。（法新社）

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