眾院通過大又美法案 川普大勝

美國眾議院3日通過總統川普推行的「大又美法案」。議長強生（中）簽署後與現場共和黨人士握手慶賀。（路透）

2025/07/05 05:30

減稅額度達四．五兆美元

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國眾議院三日以二一八票同意、二一四票反對通過「大又美法案」，立下總統川普第二任期執政里程碑，也象徵著川普權力的頂峰及政治的巨大勝利。

民主黨演說拖延逾八小時

為了趕在四日美國獨立二五○週年紀念完成簽署，川普與眾議院共和黨領袖夜間卯足全力與少數仍存有疑慮的共和黨議員溝通協調。眾院民主黨領袖傑福瑞斯更以八小時四十四分的破紀錄的冗長演說拖延表決。表決時民主黨一致反對，共和黨僅有兩名議員瑪西與費茨派翠克跑票。

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挹注移民政策與金穹系統

大又美法案核心為延續川普二○一七年首任期施行的稅改法案，減稅額度達四．五兆美元，涵蓋項目為小費、加班費，年收入低於七．五萬美元的最年長族群也能減免六千美元。法案另將對國家安全事務，川普的移民驅逐政策及飛彈防禦系統計畫「金穹」投入三五○○億美元。

為了抵銷因減稅失去的財源，法案大幅刪減「聯邦醫療補助」（Medicaid）及食品補助一．二兆美元支出，主要是藉由對家長和年長者施加一定程度的工作要求限縮受惠群體。法案也將削減綠色能源稅務優惠。從政治角度上，大又美法案是對前兩位民主黨籍總統政策的否決，包括俗稱歐巴馬健保的「可負擔照護法」，以及拜登氣候變遷戰略的「降低通膨法」。

眾議院議長強生表示，該法案將使美國更強大、安全及達到前所未有的繁榮。川普說，該法案讓美國經濟變成火箭，開啟黃金時代，他將在白宮簽署，簽署時美軍B2轟炸機將飛過白宮上空共同慶祝。

大幅刪減醫療及食品補助

民主黨斥責法案為「大又醜法案」，示警削減約八千萬人仰賴的醫療補助及餵養超過四千萬人的食品券。據無黨派機構「美國國會預算處」估算，大又美法案將在未來十年使預算赤字增加三．三兆美元，使一一八○萬美國人失去醫療保障。

共和黨主張減稅將促進經濟成長，以及讓社會安全網回到設計初衷，專注服務孕婦、身障和兒童，避免遭到浪費、騙取和濫用。

「華盛頓郵報」分析，大又美法案所帶來的影響將長久延續至川普卸任後，高額赤字可能限縮政府應對未來緊急狀況的能力，以及對社會安全和醫療補助等核心聯邦計畫造成壓力。

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