烏俄戰爭 王毅：不希望俄吃敗仗

在歐中戰略對話上，王毅當面向卡拉斯表示，北京不希望俄國在烏克蘭敗北，否則美國就會全力對付中國。（彭博）

2025/07/05 05:30

憂美專心對付中國 中國不演了?

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與中國外交部長王毅，二日在布魯塞爾「第十三屆歐中高階戰略對話」晤談。香港「南華早報」四日引述多名知情人士披露，王毅告訴卡拉斯，北京不希望看到俄羅斯在烏克蘭戰爭中吃敗仗，因為擔心美國隨後就會將全部注意力轉向中國。

對歐盟外交代表「說教」 氣氛緊張

王毅在長達四小時的「歐中對話」中當面對卡拉斯表示，北京不希望看到莫斯科輸掉烏戰。這番坦率的言論讓許多歐盟官員驚訝不已，雖符合布魯塞爾當局推敲的北京立場，但與北京公開表態的立場相悖。

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據了解，王毅以「說教」的方式為去年才接掌歐盟外交重任的前愛沙尼亞總理卡拉斯上了好幾堂牽涉現實政治的「歷史課」，其中一部分內容表明，北京認為一旦俄國敗仗，華府很快就會集中全部注意力對付中國。至於中國是否在財政或軍事上為俄國提供支援，王毅仍矢口否認，甚至表示如果北京這麼做，烏戰早已結束。

據了解，王毅與卡拉斯的對話氣氛緊張，但仍保持互相尊重。然而，一些與談人士對王毅措辭之強硬感到意外，畢竟距離歐中雙方在中國舉行的領袖峰會僅剩三週，雙方顯然不打算採取任何「魅力攻勢」。

對於王毅此次會談所述的一種解讀是，雖然北京沒挑明希望烏戰繼續打，但只要美國繼續介入烏戰問題，就愈符合北京的戰略需求。美國已警覺烏戰導致美軍武器庫存吃緊，已暫緩對烏提供精準導引武器和飛彈。

另外，卡拉斯重申歐盟的一中政策包含反對透過武力或脅迫片面改變台海現狀，也就中國人權狀況及中國對歐洲的「混合威脅」表達關切，暗指中國試圖利用歐盟在外交、軍事、經濟、技術等各層面的弱點為自身謀利。在貿易上，卡拉斯呼籲中國停止「扭曲」做法，包括限制稀土出口，並應創造公平競爭環境及改善中國市場准入。

關係緊張 傳北京「縮短」歐中峰會

「彭博」四日引述知情人士披露，本月廿四日在中國舉行的「歐中峰會」可能會縮短，反映歐中關係緊張。第一天歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席柯斯塔將在北京會晤中國國家主席習近平和國務院總理李強，但翌日前往合肥市參加商務峰會將取消。據稱王毅在會談當天已向卡拉斯預告最新安排，暗示北京對布魯塞爾近期作為感到不滿。

歐盟目前有數十起針對中國政府補貼、傾銷和其他市場扭曲行為進行的調查，並將兩家違反對俄制裁規定的中國小型銀行列入黑名單，正待廿七個成員國批准。雙方最近就中國限制稀土磁鐵出口發生齟齬，但王毅不僅未給出結束這場危機的承諾，甚至在態度上被認為「不屑一顧」。

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