五角大廈檢討對外軍援 烏克蘭首當其衝

美國國防部證實，暫停對烏克蘭運送防空飛彈與精準導引彈藥等武器，是川普政府擔心美國武器庫存枯竭的全球廣泛檢討的一環，並非針對烏克蘭。圖為烏克蘭士兵接收美製「標槍」反坦克飛彈。（法新社檔案照）

2025/07/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部二日證實稍早的暫停對烏克蘭運送防空飛彈與精準導引彈藥等武器的消息，但稱這是川普政府擔心美國武器庫存枯竭的全球廣泛檢討的一環，意即此舉並非針對烏克蘭，烏國只不過是首當其衝。但目前並不清楚還有哪些國家也會在取得美國武器上被卡。消息人士稱烏國總統澤倫斯基四日可能會就此與川普通話。

澤倫斯基4日可能與川普熱線

五角大廈官員一日指稱，川普政府因擔心武器庫存逐漸減少，正暫停運送愛國者防空系統、精準砲彈與烏國空軍在美製F-16戰鬥機使用的飛彈等武器給烏克蘭。二日，美國國防部發言人帕內爾解釋說，此一對外軍援檢討的對象非僅限烏克蘭，而是遍及美國會對其運送武器的所有國家，但他拒絕透露軍方是否也已暫停對其他國家運送武器。

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帕內爾在記者會上說，國防部的對外輸送武器檢討，就是要創建一個分析美國正對外輸送哪些武器、以協助總統與國防部長做出決策的框架；美國不能把武器給世界各地所有人，「我們得幫美國留心注意、捍衛國土與世界各地的美軍」。同日另有國防部官員說，根據該部的對外輸送武器的檢討結果，川普最終可能會下令將全部或部分暫停輸烏的軍火彈藥運往烏克蘭。

憂美軍庫存吃緊 難以因應未來衝突

美國提供的軍火對過去三年多來致力抵擋俄羅斯入侵的烏克蘭至為重要，川普上週在荷蘭海牙的北約組織（NATO）峰會場外與澤倫斯基會面時，曾表示對擴大對烏軍售抱持開放態度，但事實上五角大廈當時已在計劃暫停對烏運送武器。一名知情人士透露，川澤四日可能會就此事通電話；此外，美國國會議員、前外交官與專家也質疑此一停運武器的決定，認為烏軍需要美製麻雀飛彈、刺針飛彈與愛國者飛彈來對抗俄軍戰機、無人機與彈道飛彈，暫停供應這些飛彈會對烏國帶來致命後果。

美軍印太司令帕帕羅早已警告，烏俄戰爭與中東衝突延宕恐令美軍武器庫存吃緊，難以因應未來衝突。美國「企業研究所」國防專家艾格倫指出，以二○二四年一月某一日的紅海衝突為例，美國海軍對葉門發射的戰斧飛彈數量，超過海軍前一年採購的總數。「美聯社」指出，自烏俄戰爭爆發後，美國雖加緊愛國者飛彈生產，目前每月生產量四十八枚，只比戰前每月廿一枚產量高出一倍多。

擔憂美國武器庫存耗盡並非新鮮事或川普政府獨有。前朝拜登政府任期即將屆滿前夕，政府資深官員就擔心，無論是先進武器或如火砲等基本款，美歐武器製造商的供貨怕是無法趕不上需求。

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