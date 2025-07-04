英前內閣秘書長凱斯：習近平是獨裁者 關注中國對台威脅

瑞士聯邦情報局（FIS）發布威脅評估報告，直指最大間諜活動威脅來自俄羅斯與中國。圖為中國國家主席習近平（左）今年5月訪問俄羅斯，參加俄國總統普廷（右）主持的勝利日閱兵式。（美聯社檔案照）

2025/07/04 05:30

〔編譯盧永山、林家宇／綜合報導〕英國「衛報」二日報導，英國前內閣秘書長凱斯（Simon Case），近日在英國最大武器製造商「英國航太系統公司」（BAE Systems）的一場活動中發表演說，稱中國國家主席習近平為「獨裁者」，指北京當局已發出明確訊息，要為在台灣的重大衝突做好準備，美國總統川普要求歐洲增加國防開支，實為「正面的壓力」。

美要求歐洲增軍費 是正面壓力

去年十二月才因健康因素卸下內閣秘書長職務的凱斯表示：「在我看來，白宮實際上對我們施加了一些正面壓力…這確實促使我們採取行動，真正承擔起國防開支的責任。」而此之所以重要，是因為習近平已經公開設定統一台灣的時間表，「我們非常不擅長解讀獨裁者在公開場合的言論……非常容易忽略他們公開發表的言論。我希望每個人都能按照這個時間表做好準備，為因應嚴重衝突做好準備。」

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美國前總統拜登、德國前外交部長貝爾伯克都曾稱習近平為「獨裁者」，引發美國、德國和中國之間的口水戰。英國政府近期公布的「戰略防衛檢討」（SDR）也強調，中國在台灣周邊的軍事演習，已成為全球不穩定的驅動因素。凱斯還說，俄羅斯可能在烏克蘭以外的歐洲地區，引發進一步衝突的風險。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）二日在布魯塞爾「第十三屆歐中高階戰略對話」中，與中國外交部長王毅會面，表達對台海和平的關切。歐盟對外事務部發布聲明指出，卡拉斯重申歐盟反對任何透過武力或脅迫手段，片面改變現狀的行徑，並對中國的人權問題及對歐洲進行複合式威脅表達關切。

瑞士示警中俄間諜混合戰威脅

瑞士聯邦情報局（FIS）二日發布「二○二五瑞士安全」威脅情勢報告，直指美國和中國、俄羅斯的全球對峙，對瑞士造成直接影響，包括間諜行動高度威脅、武器擴散活動增加，恐怖主義威脅持續上升。瑞士承受來自全球衝突壓力，做為許多國際組織所在地及創新中心，是外國情報機構關鍵目標之一。

報告指出，最大間諜活動威脅來自俄羅斯與中國，兩國皆在瑞士境內維持活躍間諜活動，包括為混合戰所做的預備行動，聯邦機關、企業、國際組織和研究機構均為其關注目標，「瑞士面臨遭非法利用為預備或從事海外綁架、破壞和刺殺行動的風險與日俱增」。

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