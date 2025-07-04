抗衡中國南海脅迫 美移交10艘海防艦給東南亞4國

美國近期完成移交10艘退役海岸防衛隊巡邏艦，給菲律賓與越南等東南亞4國，包括6月將「漢彌爾頓級」巡邏艦「梅隆號」移交給越南執行海巡工作。（取自臉書）

2025/07/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國「新聞週刊」（Newsweek）二日報導，美國近期完成移交十艘退役海岸防衛隊巡邏艦給東南亞四國，包含與中國存在南海主權爭議的菲律賓與越南。專家認為，此舉在回應北京的南海主權聲索上兼具顯著政治和實際意義。

美國海岸防衛隊六月將「漢彌爾頓級」巡邏艦「梅隆號」（USCGC Mellon）移交越南執行海巡工作，也是美國三度移交同級艦給河內政府。菲律賓也有三艘漢彌爾頓級在該國海軍服役。孟加拉和斯里蘭卡亦各別接收兩艘。

請繼續往下閱讀...

移交菲、越、孟加拉、斯里蘭卡等國

美國海岸防衛隊上週宣布，加上另兩艘漢彌爾頓級移交非洲國家奈及利亞，全數十二艘同級巡邏艦以「額外防衛品項」交付給外國。美方強調，轉移除役的船艦與美國的印度︱太平洋戰略一致，協助強化區域安全並建立夥伴關係。

一九六○至七○年代陸續服役的漢彌爾頓級巡邏艦，已由「傳奇級」巡邏艦取代。傳奇級被視為是最大型也最先進的美海防船艦，能夠從事廣泛類型的支援任務。

新加坡拉惹勒南國際關係學院國防與戰略研究所研究員許瑞麟（Collin Koh）向新聞週刊分析，海岸基礎建設的海況、距離因素和廣泛區域監控、執法的需要，使得離岸巡邏船對於南海爭議水域來說是不可或缺的資產。漢彌爾頓級能夠強化上述國家離岸巡防船隊能力，美方移交具有顯著意義。

許瑞麟說，漢彌爾頓級船艦本身即是向接收國對抗中國侵犯的決心發送重大訊號，也反映出其與華府持續成長的安全關係，某種程度上加大了北京對南海對手行使脅迫的意圖和計畫難度。

依照五角大廈估算，中國海警擁有超過一五○艘巡邏船。許瑞麟直言，無論是菲律賓還是越南都無法在船艦上與中國抗衡。也因此，即便只是少量移交更大型且具備更大範圍、耐久性的漢彌爾頓級，對東南亞國家也都意味著在海防任務能力上的顯著提升。

立陶宛防長讚菲國：戳破中國友好假象

美聯社報導，赴菲律賓出席國防交流活動的立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė），讚揚馬尼拉自二○二三年發起的透明倡議行動，「戳破了中國和平且友好的假象」、「目睹用水砲對付無害漁民，以及在菲律賓水域衝撞菲國船隻並非和平」。

薩卡利埃內提到，中國船隻和船員還協助疑似俄羅斯船隊在波羅的海破壞立陶宛等歐洲敵對國家的海底石油管線和電纜，警告中俄也能夠在亞洲做出此破壞行徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法