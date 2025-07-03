任國務卿後首度赴亞洲 魯比歐將訪日韓馬

日本媒體報導，美國國務卿兼國家安全顧問魯比歐預定下週展開上任後首次亞洲訪問行程，7日抵達首站日本，接著轉往南韓和馬來西亞。（美聯社）

2025/07/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本媒體報導，美國國務卿兼國家安全顧問魯比歐（Marco Rubio）預定下週展開上任後首次亞洲訪問行程，七日抵達首站日本，接著轉往南韓和馬來西亞。對於川普政府要求日本政府將防衛經費佔國內生產毛額（GDP）的比重增至三‧五％，日本首相石破茂二日強調，日本將自主決定是否增額。

「日經亞洲」報導，魯比歐此行主要是配合出席十日在吉隆坡舉行的美國與東南亞國家協會（ASEAN）會議，以及十一日的東亞高峰會（East Asia Summit）外交部長會議。在此之前，他預定七日在東京展開官方拜會行程，接著再轉往首爾，拜會南韓新任總統李在明。

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魯比歐上任後首次訪日，預定與日本首相石破茂及外務大臣岩屋毅舉行會談，可能就中國在東海、南海的擴張行為，以及俄羅斯與北韓深化軍事合作等議題交換意見。

由於美日貿易協議談判將於九日到期，美國對日本商品課徵廿四％對等關稅的暫緩期也將告終，但談判至今尚無結論，美國總統川普甚至暗示，可能將關稅提高至卅％或卅五％，讓魯比歐訪日的時機顯得有點尷尬。

另一方面，關於日本防衛經費問題，川普政府認為，包括日本在內的亞洲盟國，國防開支應提高到國內生產毛額（GDP）的五％，但日本主張「自行判斷」。報導指出，川普上任後，美日外交國防首長的年度「二加二」會議遲遲未能召開，很可能與雙方在防衛經費應增加多少的態度不一有關。

事實上，訪美出席「四方安全對話」（QUAD）外長會議的岩屋，一日在華盛頓與魯比歐舉行會談。魯比歐在會談中提及加強日本防衛力的重要性，岩屋也重申「將以日本的自主判斷致力加強防衛力」。岩屋在會後的記者會上表示，雙方並未討論防衛經費的具體金額，和駐日美軍的日本負擔份額等事項。

岩屋還表示，雙方同意密切合作，進一步強化日美同盟的嚇阻力和應對力，並同意為舉行二加二會議繼續協商。這次會談中，雙方也就中國動向交換意見，並確認台海和平穩定的重要性。

與此同時，日本朝野八黨領袖二日參加日本記者俱樂部主辦的辯論會，防衛經費增額與核裁軍議題，成為外交和安全保障領域的重點。共同社報導，石破對此表示：「這是應該由日本決定的事項。完全不是被外國說了就會同意的。」

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