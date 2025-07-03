美日印澳聯手抗中 啟動Quad關鍵礦物倡議

美國國務卿魯比歐（由右至左）、日本外務大臣岩屋毅、澳洲外交部長黃英賢和印度外長蘇杰生，1日在華府舉行「四方安全對話」外長會議。（法新社）

2025/07/03 05:30

魯比歐籲四國深化合作 強化印太安全與經濟韌性

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿魯比歐一日在華府，與「四方安全對話」（Quad）」夥伴國家澳洲、印度和日本外長會面，這場會面，也代表上任以來忙於處理烏俄戰爭、中東衝突的美國，將外交重心轉向印太地區。魯比歐呼籲四國深化合作，強化印太地區的安全與經濟韌性。

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魯比歐與澳洲外長黃英賢、印度外長蘇杰生、日本外相岩屋毅會談後，發表共同聲明，宣佈啟動「Quad關鍵礦物倡議」（Quad Critical Minerals Initiative），該倡議旨在「雄心勃勃地擴張我們的夥伴關係，透過在關鍵礦物供應鏈的安全和多元化上合作，來強化經濟安全以及集體韌性」。四國外長也重新確認，堅定致力於印太的自由和開放，以及決心共同支持區域和平、安全和繁榮。

魯比歐在川普總統一月上任後次日就舉行首次四方安全對話成員國外長會晤，當時被視為川普新政府，將優先與理念相近國家合作，對抗中國的訊號。不過，此後美國大部分心力都集中在處理中東問題、設法促成烏俄永久停火。一日這場會談，是重新聚焦印太這個被視為美國主要挑戰區域的機會。川普將在今年稍晚訪問印度，出席Quad領袖峰會。

魯比歐表示，四方安全對話是重要的戰略夥伴，在具體議題上「付諸行動」的時候到了。他未直接提到對中國軍事的憂慮，但強調尋求在商業和原物料等，同為川普政府重要目標的面向合作。他說聚焦關鍵礦產全球供應鏈的多元化，不僅在於取得原料，也在於加工、提煉成可用材料的能力，「這攸關所有科技和產業」，希望四方安全對話，在這方面也能取得「實質進展」。

蘇杰生和岩屋毅都表示，希望四方安全對話將焦點放在「自由且開放的印太」。「法新社」指這個措辭是含蓄地表達反對中國在亞洲的主導地位。蘇杰生說，「我們都致力於確保自由且開放的印太」，「印太國家有選擇自由，這一點對於在發展和安全問題上做出正確選擇，至為重要」。黃英賢發文表示，這場今年第二次Quad外長會晤，「是我們的夥伴關係重要性，以及我們面對之挑戰急迫性的訊號」。

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