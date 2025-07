達賴宣布延續轉世制 中國嗆要政府批准

西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛丹增嘉 措,二日透過影片證實,達賴喇嘛轉世制度將會延續,且不容中國干預。(美聯社)

2025/07/03 05:30

指定基金會認定轉世靈童 任何人無權干涉

〔編譯張沛元/綜合報導〕即將年滿九十歲的西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛丹增嘉措,二日透過影片證實,達賴喇嘛轉世制度將會延續,「達賴喇嘛甘丹頗章基金會」(Gaden Phodrang Foundation)是唯一有權尋訪與認證轉世靈童的機構。中國外交部隨即以源自清朝的「金瓶掣簽」回嗆說,達賴喇嘛等活佛轉世「必須得到中央政府批准」。

西藏宗教高層二日在印度北部山城達蘭薩拉(Dharamsala)舉行為期三天的會議,達賴喇嘛透過影片表達他的想法,並由辦公室發布對外聲明。達賴在影片中說,他已決定繼續保留有六百年歷史的達賴喇嘛轉世制度;達賴喇嘛轉世靈童的找尋與認定,完全由尊者達賴喇嘛辦公室(The Office of His Holiness The Dalai Lama)的達賴喇嘛甘丹頗章基金會負責。

該基金會成員應諮詢藏傳佛教各派宗教高層等人意見,即依照過去傳統進行尋訪與認證程序。達賴說:「我要在此重申,達賴喇嘛甘丹頗章基金會是唯一擁有認定未來轉世靈童權力的單位,其他任何人都無權干涉此事。」

達賴還首度披露,過去十多年來,包括西藏各派宗教高層、西藏流亡議會、藏人行政中央(CTA)、非政府組織,以及喜馬拉雅、蒙古、俄羅斯、中國等地的藏傳佛教徒,都曾請求保留達賴喇嘛的轉世制度…「特別值得一提的,是我經由各種管道,收到來自西藏境內藏人的來函,表達相同的呼籲。因為有這些請求,我決定將繼續保留達賴喇嘛轉世制度。」

達賴前述發言除了讓憂慮失去精神領袖的藏人放心,也形同直言北京當局無權干涉轉世制度。隨著達賴明確表達轉世意願,與會宗教高層可望在會議期間討論轉世靈童相關事宜。達賴近年曾就轉世制度發表過不同的看法。二○一四年,當時七十九歲的達賴提議終止轉世制度,建議在他圓寂後不再尋找繼任者,並於一九年重提此事,「這個制度應該終結,至少應該隨著時代改變」。不過,達賴在今年出版的新書中首次表明,他的繼任者將誕生於中國以外的「自由世界」,暗示將會延續轉世制度。

對此,中國外交部發言人毛寧二日表示,達賴喇嘛的轉世靈童繼承權必須符合中國法律法規,符合宗教儀軌和歷史定制,在中國境內產生,並由中央政府批准。

