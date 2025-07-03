范斯關鍵一票》川普大又美法案 參院驚險過關

美國聯邦參議院1日驚險通過攸關總統川普政 績的「大又美法案」後，參院多數黨領袖圖恩 （中）與共和黨黨鞭巴拉索（左）、財政委員 會主席克雷波（右）向媒體發表談話。（美聯社）

2025/07/03 05:30

接下來闖關眾院 川普全力催票 盼在4日前完成立法

〔編譯張沛元／綜合報導〕歷經數日協商與修正案表決，美國總統川普力推的廣泛減稅與刪減支出的國內政策法案「大又美法案」（the Big, Beautiful Bill）一日以一票之差在國會參議院中驚險過關，接下來將繼續在共和黨人居多的聯邦眾議院闖關，預料最快在二日就能送交眾院全院表決。川普樂見「大又美」能在國慶日以前完成立法，大讚這項恐將導致國債暴增的法案，能讓美國迎來爆炸性經濟成長。

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由於三名參院共和黨人柯林斯（Susan Collins）、提里斯（Thom Tillis）與保羅（Rand Paul）跑票，再加上參院所有民主黨人與投票意向上親民主黨的無黨籍人士都投下反對票，「大又美」在共和黨人掌握五十三席的參院進行全院表決時，以五十比五十打成平手，最後由身兼參院議長的范斯投下關鍵一票定奪。

范斯一票定江山後，「大又美」接下來將闖關同樣由共和黨占多數的眾院。眾院程序委員會在會商近十二小時後，已於二日一早以七比六通過將「大又美」送交全院表決。共和黨籍的眾院議長強生一日晚間告訴福斯新聞，儘管天候阻礙眾議員趕回華府投票，但若全員到齊，再加上眾院程序委員會一早通過將法案送交全院表決，眾院全院可望在二日以前或最晚三日就「大又美」進行表決。

即便共和黨在眾院中僅以些微席次居多數，但只要全員出席，眾院共和黨人就算也有三人跑票，「大又美」仍能過關。美國法案由國會參眾兩院協商出共同版本與表決過關，才能送交總統簽署與完成立法。

目前參眾兩院版本的主要不同之處包括，在債務上限部份，參院版本債務上限提高到五兆美元，而眾院版本為四兆美元；預估十年新增赤字參院版為三．三兆美元，眾院版為二．四兆美元。在聯邦醫療補助改革上，參院版估計會導致一千二百萬人失去保險，眾院版則為一千一百萬人。對此，眾院預算保守派擔心赤字擴大、債務失控；中間派議員擔心參院版的改革內容太激進，會影響選民支持，影響明年連任。

傳不配合 川普恐將政治報復

根據美國「有線電視新聞網」（CNN），為能讓「大又美」在議員自定的立法最後期限四日前過關，川普正全力衝刺催票，二日公開行程排空，以便有時間打電話催票，或親自面見共和黨高層或恐跑票的共和黨頑固派。CNN引述消息人士的話說，若干眾院共和黨人基於各種顧慮拒不配合黨意讓「大又美」過關，川普則將使出拒不配合便將遭政治報復等的施壓手段，以便湊足足夠票數。

川普二日在社群媒體上狂發文幫「大又美」拉票，稱該法案是攸關經濟成長，通過後能讓美國享受前所未有的經濟復興…赤字減半，投資破紀錄…只要過關，美國今年賺的錢會比所有競爭對手還要多。

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