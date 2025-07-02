川普解除制裁敘利亞》以敘若和解 伊朗恐失勢

美國總統川普（右）今年5月在沙烏地阿拉伯會晤敘利亞臨時總統夏拉（左）。川普已簽署行政命令，解除對敘利亞的制裁，讓敘國得以接受西方援助重建，並推動大馬士革與以色列結束敵對關係。（美聯社檔案照）

2025/07/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普六月卅日簽署行政命令，解除對敘利亞的制裁，允許大馬士革重回國際金融體系，讓敘國經歷十餘年的內戰後，得以接受西方援助重建，並推動大馬士革與以色列結束敵對關係。以色列正尋求擴大與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」，對象包括敘利亞與黎巴嫩，據稱特拉維夫和大馬士革已就相關議題協商數月。

十餘年內戰後 接受西方援助重建

在這項行政命令中，川普終止自二○○四年起實施的大部分制裁，解除對敘利亞的全面經濟和金融限制。白宮新聞秘書李威特表示，華府仍維持對敗逃的敘國前總統阿塞德及其親信、人權迫害者、毒販、化學武器活動相關者、恐怖組織「伊斯蘭國」及附隨組織和伊朗代理人等對象的制裁。

請繼續往下閱讀...

由阿塞德家族領導的社會復興黨政權自一九七○年起在敘利亞實施獨裁統治，直到去年十二月遭「沙姆解放組織」（HTS）推翻，由該組織領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）擔任臨時政府總統，試圖恢復與西方關係。敘國期盼解除制裁能讓人道組織更大規模地參與境內工作，並鼓勵外國投資和貿易。

據白宮說明，行政命令指示國務卿對HTS的恐怖組織認定，以及對敘利亞恐怖主義支持國的身分進行檢視。美國政府將持續關注敘國在關鍵優先事務上採取堅實步驟，與以色列邁向正常關係的進展。

「華爾街日報」指出，若以敘達成關係正常化，將進一步削弱遭「十二日戰爭」打擊的伊朗在中東的影響力。夏拉掌權後對德黑蘭採取強硬立場，驅逐敘利亞境內的伊朗部隊，並禁止伊朗人民入境。

然而，名義上為敘利亞領土，實際上約三分之二地區自一九六七年便遭以色列控制的「戈蘭高地」，無疑將成為以敘協商中不得不面對的難題之一。以色列外交部長薩爾表示，以國有意與敘利亞和黎巴嫩建交，但底線是維持以色列對戈蘭高地主權在內的國家安全利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法