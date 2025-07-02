傳俄佔領盧甘斯克 重挫烏俄和談

俄羅斯扶植的烏克蘭東部盧甘斯克州首長聲稱，俄軍已全面控制該州，使當地成為自2014年俄國併吞克里米亞以來，第1個完全落入俄軍掌控的烏克蘭地區。（路透檔案照）

2025/07/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕二○二二年遭俄佔領的烏克蘭東部頓巴斯地區盧甘斯克州，據當地俄國扶植的首長說法，已經由俄軍「全面佔領」。若屬實，將是烏俄戰爭爆發至今三年多來，烏國首個遭完全佔領地區，也象徵著由美國領導的國際和平努力的挫敗。

二○二二年二月莫斯科發動入侵後，九月宣布併吞盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱與赫爾松四州，並隨即舉行公投加入俄羅斯聯邦。然而，併吞合法性不被國際普遍接受和承認，俄羅斯此前也始終沒有完全佔領任何一州。烏東四州主權也是俄總統普廷堅決不在停火協商中讓步的條件之一。

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莫斯科指派的「盧甘斯克人民共和國」首長帕斯特爾奈克接受俄國營電視台訪問時表示，近日他所掌握的報告指稱，盧甘斯克區域如今「百分之百」置於俄羅斯部隊的掌控之下。

另據俄國官媒「俄羅斯新聞社」（RIA）引述親俄官員羅戈夫說法，俄軍掌控了烏國中部腹地第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）村莊達赫諾，為該區域內首個俄國佔領據點，顯示出俄軍持續在前線取得進展，蠶食烏國領土。

不僅如此，俄軍取得了烏克蘭北部蘇米州（Sumy）約兩百平方公里土地。據烏克蘭權威軍事部落格「深層政府」地圖顯示，俄羅斯如今掌控烏克蘭十一萬三五八八平方公里領土，在截至六月廿八日的兩個月間增加九四三平方公里。「法新社」根據美國「戰爭研究所」（ISW）的數據進行的另一項分析顯示，俄軍在六月份取得自去年十一月以來最大的領土增幅，同時連續第三個月加速推動攻勢。

烏國無人機 打擊俄軍兵工廠

烏軍攻勢方面，以無人機打擊距離烏國前線超過一三○○公里的烏德穆爾特共和國城市伊熱夫斯克（Izhevsk）一座大型軍工廠，該工廠為俄國軍方製造「道爾」與「黃蜂」防空系統以及「哈比」攻擊無人機，至少確定兩起空襲擊中生產及儲存設施並引發火勢，造成三人死亡、三十五人受傷。

報導另指出，克里米亞地區克赤半島上據稱生產S-300和S-400地對空飛彈及雷達站所在區域發生爆炸。監控團體引用美國航太總署（NASA）衛星資訊，顯示該區域出現夜間大火，但沒有官方證實任何損失。

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