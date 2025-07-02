英國華埠富豪鄧柱廷 爆獻策北京壓迫台港

鄧柱廷（右2，取自網路）

2025/07/02 05:30

英媒揭露 在統戰部位居要津

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「每日電訊報」一日披露，代表英國唐人街中國經商者的「倫敦華埠商會」（LCCA）主席、七十一歲出身香港的鄧柱廷（見圖，取自網路），與英國王室及政治圈頗多來往，並在當地華人圈舉足輕重，但他從未公開自己與中國共產黨的關係，實際上在中共統戰部旗下一個機構擔任高階職位，在鎮壓香港、統一台灣等議題上為北京出謀劃策。

與英王、歷任英相交好

據報導，鄧柱廷曾在二○一一年獲英國王室授予「大英帝國官佐勳章」（OBE），表彰他為當地華人做出的貢獻，並曾與登基前的英國國王查爾斯三世（當時為威爾斯親王）、封號「約克公爵」的安德魯王子會面及合照，也曾在歷任首相梅伊、強森任內，受邀訪問唐寧街十號共度農曆新年。

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擁英多家餐廳 恐為竊聽據點

鄧柱廷在英國擁有龐大的房地資產，關注英中兩國往來的研究組織「英中透視」（UKCT）推估其身家達數百萬英鎊。鄧柱廷也與唐人街多家中餐廳有關係，包括中國駐英大使館舉辦活動、甚至與英國國防官員會面的餐廳，這也讓英國資深國防人士憂心，這些餐廳有可能遭到中方監視和竊聽。

二○一九年，鄧柱廷獲任命為中華海外聯誼會（COFA）副會長，該協會隸屬於統戰部，他還曾被目睹在某場活動上與中國國家主席習近平握手。習近平曾將統戰部描述為中國的「法寶」，稱該部門可以悄悄地影響他國政策，使其有利於中國。鄧柱廷即曾多次遊說英國國會，為支持的倫敦市長候選人助選，並在英國籌辦有關爭議性議題的集會。他還曾公開支持中國在南海的主權主張，反對二○一九年香港「反送中」民主運動，並提倡不排除使用武力統一台灣等。

鄧柱廷與中共統戰部的聯繫，可能會在英國政府和情報機構敲響警鐘，尤其安德魯王子一名中國親信兼商業夥伴不久前才被揭露是替中共統戰部工作的間諜。「英中透視」主任盾君山（Sam Dunning）直言，英國政府應制定更明確的規則，來規範中國滲透影響力，「在超過一百頁政治指導文件中，沒有一處提及中國或中共。這雖是國內法案，但有理由懷疑它已受到外交因素影響」。

據了解，英國「外國影響力登記法」一日生效，要求與外國政府有關聯的遊說者必須向英國政府登記，未能登記並妥善披露相關活動的人士，最高可處五年監禁及罰款。然而，英國政府為重建與北京的關係，已將中國排除在俄羅斯、伊朗所在的「最嚴格層級」之外。

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