法媒︰中國軍力遠遜美國 侵台戰力令人質疑

（美聯社檔案照）

2025/07/02 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國快速擴張軍備，且刻意高調宣傳，引發美國等西方國家高度關切。然而，法國「重點週刊」（Le Point）指出，儘管中國在許多領域取得技術進展，但整體軍力仍遠落後於美國，有如「公牛與青蛙」的寓言故事，解放軍內部貪腐與中國國家主席習近平清洗軍方高層等作為，更自我削弱力量。

貪腐與清洗 自我削弱力量

重點週刊近日推出「軍力現況」專刊，解析全球戰事並評比各國軍力。在美國和中國的軍事實力差距方面，指出雖然中國技術實力不容小覷，但相較於美國仍黯然失色，正如「伊索寓言」中的青蛙看見巨大的公牛，自不量力地不斷地將肚子鼓大，企圖與公牛一較高下，最後卻將自己的肚子漲破。

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專文指出，解放軍預算在廿年間成長近十倍，二○二五年將達約二二○○億歐元（約七‧六兆台幣），習近平也誓言要在二○四九年中共建政百年時，成世界級軍隊，徹底顛覆與美國的權力關係。官方更不時透過社群媒體展現軍力，也不放過任何慶典大秀肌肉，高調曝光第六代匿蹤戰機「殲-50」等武器。

二○二○年，中國海軍的艦艇數量超過美國海軍。據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，到了二○三○年，中國海軍將擁有逾四二五艘船艦。但韓國海洋戰略研究所副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）指出，中國船艦生產速度高於其船員培訓速度，且美國在總噸位方面依然遙遙領先。此外，在近四○○艘船艦中，有二○○艘是小型艦艇，包括許多海防砲艇。

布蘭丁強調，大多數中國船艦的平均船齡為十年至十二年，接近現代化的中期階段，二○三五年至四○年間，將需要更換或進行大規模檢修，卻剛好是中國人口下降、勞動力萎縮之際。

空中軍力等 仍落後美國

中國的弱點之一在於空中軍力。法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）指出，美國二○二三年啟動規模達十億美元的「複製者計畫」，打造大量空中、海上和陸地無人機，與F-35戰機協同作戰。美國現役十一艘航空母艦對上中國現有的兩艘舊型航艦，明顯擁有戰力優勢。中國雖然已經縮小和美國的差距，但在戰機彈射器效能、核動力攻擊型潛艦數量上，都仍落後於美國。

至於入侵台灣的軍事準備，台灣國防安全研究院研究員歐錫富指出，中國兩棲作戰仍有弱點，相較於大規模入侵，中國更傾向於以「多領域攻擊」讓台灣投降，包括封鎖、網路攻擊、空襲和空降部隊，讓美國等友邦無法馳援。此外，解放軍高層貪腐與隨之而來的清洗運動，包括火箭軍與扮演侵台關鍵的東部戰區，也令人質疑中國軍隊的實際戰力。

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