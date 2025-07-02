家族宿命？泰總理貝東塔停職調查

泰國36名國會議員指控總理貝東塔違反道德標準及違憲，並提出免職請願案。泰國憲法法庭1日裁定貝東塔停職接受調查。（美聯社）

2025/07/02 05:30

與柬埔寨前總理韓森通話內容外洩 遭控貶損泰國軍方

〔編譯孫宇青／綜合報導〕泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）先前與柬埔寨前總理韓森的通話內容，被控貶損泰國軍方，遭卅六名國會議員指控違反道德標準及違憲，並提出免職請願案。泰國憲法法庭一日裁定貝東塔停職接受調查。貝東塔表示接受此一決定，並為讓泰國民眾失望致歉。

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15天內可提證據辯護 憲法法庭決定命運

貝東塔上月十五日針對泰柬邊境日前發生的衝突，運用她所屬的欽那瓦家族與柬國韓森家族的交情，和韓森私下透過電話交談，但外洩的通話錄音檔內容顯示，貝東塔不僅稱呼韓森為「叔叔」，答應韓森所有要求，還批評了事發當時負責的泰軍指揮官。由於泰國軍方對國內的影響力極大，立刻引起反彈，尤其是來自保守皇室陣營的反彈。除了群眾抗議要求下台外，聯合政府中的第二大黨「泰自豪黨」也宣布退出內閣，卅六名保守派參議員更提請終止貝東塔總理職務。

父塔克辛、姑姑盈拉 軍事政變下台

泰國憲法法庭九名法官一日一致同意受理案件，並以七比二的票數決定讓貝東塔停職受查，貝東塔可在十五天內提交證據為自己辯護，但若最終遭憲法法庭裁定解職，將成為繼前總理賽塔（Srettha Thavisin）後，連續第二位遭解職的總理。賽塔與貝東塔同屬為泰黨，去年八月因延攬曾賄賂法官的律師入閣，遭以違反道德為由解職。此外，貝東塔若被解職，也將是繼父親塔克辛、姑姑盈拉後，家族中第三位任期未完就下台的總理。塔克辛和盈拉皆因軍事政變失勢。

貝東塔表示，她接受憲法法庭的決定，將竭盡全力為自己辯護，因為她唯一的意圖是保衛國家、維護和平，「我只想著如何避開麻煩事，如何避免武裝衝突，如何避免士兵遭受任何損傷。如果我和另一位領袖說的話，可能導致負面的後果，我將無法接受」。貝東塔也感謝支持者，並為讓人們失望致歉。副總理兼交通部長蘇利亞（Suriya Juangroongruangkit）預計代理總理職務。

支持率剩9.2％ 學者斷言「王朝終結」

泰國公共政策研究所「國立發展管理學院」六月廿九日公布的民調顯示，貝東塔的支持率跌到僅剩九．二％。泰國烏汶府大學政治學者提提蓬表示，隨著反對貝東塔的聲浪水漲船高，加上指控的性質，憲法法庭的裁決並不令人意外。他甚至斷言，這可能是「欽那瓦王朝」的終結。

「彭博」指出，外資今年已賣超泰國股市廿三億美元（約六七二億台幣），泰國SET綜合指數今年以來跌幅約廿二％，淪為全球表現最差的主要股市之一。泰股一日一度上漲一．八％，投資人認為貝東塔停職有助於降低政治動盪。

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