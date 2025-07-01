俄收買烏國青少年當間諜 每次代價不到三千元

烏克蘭中部城市第聶伯羅6月24日遭俄羅斯飛彈攻擊，釀成至少18人喪生。烏國調查人員認為，被招募的烏國青少年向俄國提供情報，可能被用來引導對包括第聶伯羅在內等城市發動飛彈和無人機攻擊。（路透檔案照）

2025/07/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro），一名十六歲少年搭乘公車時一邊滑手機、一邊偷拍軍事據點，並將影像透過加密通訊軟體Telegram傳給俄羅斯情報機關。這名少年當場被逮，如今面臨叛國罪起訴，最重恐判無期徒刑。英國「金融時報」報導，此事並非孤例，而是俄羅斯招募烏克蘭青少年從事諜報與破壞任務的冰山一角。

偷拍軍事據點 16歲少年面臨無期刑

烏克蘭安全局（SBU）指出，自二○二三年以來，已逮捕逾七百名與俄羅斯勾結、涉嫌從事諜報與破壞任務的本國公民，其中竟有四分之一是未成年人。這些青少年多半透過Telegram等通訊軟體被招募，任務內容包括偷拍軍事設施、縱火、安置爆裂物等，部分甚至被操控為「自殺式炸彈客」。

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青少年成一次性武器 執行破壞任務

俄方常以一百美元（約二九○○台幣）報酬引誘青少年執行任務，有時更將攻擊包裝成線上遊戲任務，引導未成年人在毫無戒心下完成實質破壞行動。今年三月，有兩名少年試圖在火車站放置自製炸彈，卻因裝置提前爆炸導致一死一傷。SBU調查發現，爆炸極可能是由俄羅斯特務遠端引爆。

近期還有一名十九歲女子，在一輛捐贈給烏軍的電動滑板車內藏匿炸彈，最終造成一名軍人死亡。SBU指出，俄羅斯針對青少年的操控策略明顯升級，從早期鼓動破壞車輛，已進化為針對軍人或平民的致命攻擊，「俄國已經將孩子當成一次性工具，執行最危險的破壞任務。」

SBU局長馬列克形容，俄國這項行動是極具惡意的「心理戰」，正將烏克蘭的下一代武器化。許多被招募的青少年出身破碎家庭，或在戰爭中成為孤兒，極易受到金錢與刺激性任務誘惑。俄羅斯精準鎖定這些對象，企圖從內部破壞烏克蘭社會的信任結構與國家認同。

為反制俄方滲透，SBU已啟動全國性反間諜宣導行動，透過簡訊、火車廣播與街頭看板等多管齊下，呼籲青少年不要誤入間諜陷阱。SBU探員也走入校園舉辦講座，教導學生辨識潛在招募訊號。宣導口號寫道：「別燒自己人，去燒敵人」。SBU強調，所有被捕未成年者均依正當法律程序處理，並獲法律協助。

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