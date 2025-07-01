伊朗什葉最高階教士 下令追殺川普、納坦雅胡

（路透檔案照）

2025/07/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗什葉派最高階教士之一席拉吉（Naser Makarem Shirazi）六月廿九日對美國總統川普及以色列總理納坦雅胡下達伊斯蘭教敕令（fatwa，即追殺令），認定兩人與真主為敵，按照伊朗法律可處以極刑。該敕令禁止穆斯林或伊斯蘭政府與川、納進行任何形式合作，並敦促全世界穆斯林採取堅定立場對抗威脅。

鑑於川普不斷對伊朗最高領袖哈米尼發出威脅，席拉吉在敕令中指出，任何挑戰或危害全球伊斯蘭共同體（Ummah）領導層與團結的個人或政府，將被視為「與真主為敵者」（mohareb）。根據伊朗法律，「與真主為敵者」的稱號，將招致最嚴厲的懲罰，包括遭處決、釘十字架、斷手斷腳或流放。

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擁有英國和伊朗雙重國籍的評論員葛巴尼（Niyak Ghorbani）譴責這道敕令，形容這是國家背書、煽動全球恐怖主義的行為。他在社群媒體Ｘ平台發文指出，德黑蘭政權不僅針對國內異議人士發動攻擊，更以宗教之名行使暴力，顯露更大的國際野心。

據了解，宗教小說《魔鬼詩篇》的印度裔英美雙籍作者魯西迪（Salman Rushdie），就曾被伊朗前最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）發布「追殺令」，導致日文版翻譯五十嵐一遇刺身亡等多起相關襲擊事件。魯西迪本人也多次遭到暗殺，包括二○二二年在紐約州遇襲重傷，導致一眼失明。何梅尼逝世後，追殺令迄今未完全解除，伊朗新政府對魯西迪的追殺態度是「不支持也不阻止」。

另外，「華盛頓郵報」廿九日引述四名消息人士指出，美國截獲伊朗資深官員的私下談話內容，提到美國日前對伊朗的軍事行動，對伊朗核計畫的破壞力「遜於預期」。然而，白宮新聞秘書李威特表示，華郵刊登斷章取義的洩密內容，「實在可恥」，且伊朗官員聲稱知道數百英尺地下廢墟的情況，簡直是無稽之談。她重申，伊朗的核武計畫已被終結。

一名美國官員進一步表示，前述伊朗官員的說法有誤，因為美國已摧毀其鈾轉化設施，美軍武器精準投放且達到預期效果。另一名高階情報官員則強調，單一通訊內容並不能反映完整的情報輪廓，因為情報評估需要一系列證據，並透過多重來源和手段驗證。

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