美陸軍抗中 印太將成立2個多域司令部

（法新社檔案照）

2025/07/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍太平洋司令克拉克（Ronald Clark）證實，美軍正在印太戰區籌建兩個「多域司令部」（MDC）—太平洋多域司令部與日本多域司令部，以統領陸軍的多領域特遣隊（MDTF），應對中國日益升高的區域威脅。該計畫為陸軍最新轉型倡議的一環，預計到二○二八年前將建立四個多域司令部與五支多域特遣部隊。

形成戰區級聯合作戰中樞 兩星將官領導

美國「國防新聞」（Defense News）六月廿八日報導，根據美軍五月發布的執行命令，此次太平洋兩大多域司令部將分別整合既有的第一、第三多域特遣隊（位於華盛頓州與夏威夷）與第四多域特遣隊（即將部署日本），形成戰區級聯合作戰中樞。屆時，第七步兵師司令部將與第一、三多域特遣隊合組為太平洋多域司令部，駐日美軍陸軍司令部則與第四多域特遣隊合併為日本多域司令部。

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克拉克指出，多域司令部將補強多域特遣隊現有架構，現階段由上校指揮的編制，升級納入兩星將官領導的指揮層級，具備足以與美軍印太司令部（INDOPACOM）協調的作戰規模與決策權限。他強調：「我們需要提升指揮與參謀層級，這些作戰能力已經超出聯合作戰區範圍。」

多域特遣隊為美國陸軍自二○一八年開始實驗，並正式成軍的先進作戰單位，能跨越陸、海、空、太空與網路領域執行任務，並整合電子戰、精準打擊、飛彈防禦與情資分享等模組化能力，裝備包括精準打擊飛彈（PrSM）、中程能力飛彈（MRC）、高超音速武器（LRHW）等最新武器。

第一多域特遣隊配屬的中程飛彈，去年在美國和菲律賓年度「肩並肩」聯合演習中部署於菲律賓，引發中國強烈不滿，被視為美方對中「前沿嚇阻」策略的重要象徵。美軍近期透過系列演習與實戰模擬，評估多域部隊與高層指揮架構整合的迫切性，進而推動此次司令部擴編，以破解中國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）作戰策略。

克拉克坦言：「這些新設單位是對我們目前印太與太平洋陸軍架構的增補，因此也帶來更多任務與預算需求。」報導指出，美國陸軍二○二六財政年度預算已納入相關建制與整編經費。

目前，第一、三多域特遣隊已納入太平洋多域司令部編組，第四特遣隊將隸屬日本司令部，第五特遣隊則預計駐紮北卡羅來納州布拉格堡，做為快速機動支援單位，顯示美國陸軍正全面升級在「第一島鏈」與西太平洋地區聯合打擊能力，針對中國人民解放軍建構的新世代反制架構也逐漸成形。

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