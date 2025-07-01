想拉攏日本 又宣揚抗日 中國陷矛盾

日本媒體報導，中國計畫邀請美國總統川普（左）出席9月3日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利80週年閱兵式。華府則提議同月於紐約召開聯合國大會之際，邀請中國國家主席習近平（右）訪美。（路透檔案照）

2025/07/01 05:30

為應付貿易戰 將解禁日本水產、擬邀川普出席抗日紀念閱兵

〔駐日特派員林翠儀、編譯林家宇／綜合報導〕中國海關總署六月廿九日公告，將有條件恢復日本水產品進口，日本媒體解讀，此乃北京當局為了專注應對美國川普政府，希望藉此改善日中關係，並尋求日本協助。另一方面，日本共同社引述消息人士報導，中國有意邀請美國總統川普出席九月初舉行的「抗日戰爭勝利八十週年」閱兵式，這種作法等於是既要拉攏日本又要宣揚反日，相當矛盾。

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共同社披露，中國計畫邀請美國總統川普出席九月三日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利八十週年閱兵式。中方認為，川普已多次表達訪中意願，對於參加閱兵式也持積極態度。華府則提議同月於紐約召開聯合國大會之際，邀請中國國家主席習近平訪美，一旦成行，將是川普今年一月重掌白宮以來美中領袖首度會面。

怕重演對嗆 習對訪美態度消極

不過，報導也指出，即使川普有意訪中，北京認為，國務卿魯比歐和其他多名對中強硬派官員，可能會表態反對。另一方面，中方也對習近平訪美態度消極，擔憂會上演類似烏克蘭總統澤倫斯基二月訪美時，在白宮與川普、副總統范斯針鋒相對的難堪場面，正考慮由國務院總理李強出席聯合國成立八十週年的本屆大會。

中方消息人士指出，北京的目標是要在中國領土安排川普第二任期首場中美峰會，如此一來便可限制新聞報導，進而形塑出一場「成功」的峰會。但迄今雙方可能都僅止於放話階段。中國外交部發言人毛寧六月卅日在例行記者會上被問及此事時，並未正面回應，僅表示「目前沒有可以提供的訊息」。

中國在二○二三年八月以福島核一廠排放核處理水入海一事，全面禁止日本水產品進口。經過兩年磋商，中國海關總署聲稱，經過國際和中方獨立取樣監測，「結果未見異常」，因此有條件恢復日本水產品進口，必須檢附日本官方出具的衛生證書、放射性物質檢測合格證明和產區證明。但在福島核災後全面禁運的宮城縣、福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、長野縣等十個都縣的食品，並未在開放之列。

日本政府六月卅日對中方恢復日本水產品進口給予肯定，但對於這波解禁並未包括福島等十都縣水產品，內閣官房副長官青木一彥在例行記者會上強調，將強烈要求中方撤銷進口限制。

對此，日本媒體多半解讀為中方試圖改善日中關係，以專注應對美中關稅戰。日本經濟新聞指出，由於中國將在九月三日舉行抗日戰爭勝利紀念活動及閱兵式，擔心屆時反日情緒高漲，才會選在這個時機「低調」宣布恢復日本水產品進口。但解除日本水產品進口禁令，對於改善日中關係的效果有多大，仍有待商榷。

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