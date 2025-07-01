主權送中28年 港人治港陣亡

香港主權移交中國7月1日滿28週年，一家幼兒園的幼童6月30日舉行升旗典禮，凸顯中港政府強烈灌輸愛國主義教育。（路透）

2025/07/01 05:30

陸委會報告︰逐漸變成「中央治港、全面管治」

〔記者陳鈺馥、國際新聞中心／綜合報導〕香港主權移交中國七月一日滿廿八週年，陸委會昨公布「香港移交廿八週年情勢研析報告」，直指移交廿八年後，香港「一國兩制」由「港人治港、高度自治」，逐漸質變為「中央治港、全面管治」，國安紅線由「愛國者治港」的限縮政治參與，延伸至商人需愛國、維護國安，再到納入「習近平思想」的愛國主義教育，香港社會已受到全面監控。

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民主指數創新低 接近中國

在政治層面，今年六月，中共駐港國安公署與香港警方國安處「聯合查案」，港府雖強調執法行動均由港警負責，仍遭質疑中共指揮辦案，擔憂將開「送中」首例。另外，香港政治異議聲音續遭壓制，創黨逾卅年的民主黨宣布解散。在國際相關評比中，香港的民主指數排名創新低，公民與政治權利評分接近中國。

陸委會提及，社會管制方面，國安條款無孔不入，除集會遊行、組織工會，擔任社工、教師、公務員，場地租借、電影審批、圖書館資料、招標文件及合約外，今年進一步擴張至全港餐飲業、娛樂業、休閒場所及殯葬業。另一方面，香港各級學校被要求審查校外合作機構及參與人員背景是否有「反中亂港」行為；新聞自由持續惡化，藝文創作領域亦成災區，展演、創作、手遊等觸及政治禁忌，就面臨封殺。

「港版國安法」實施五年來，共三三二人涉國安罪行被捕。陸委會指出，民主派初選案重判、壹傳媒創辦人黎智英還押候審逾四年，香港移交以來首度有新聞工作者因報導而被控煽動罪成立，以及涉及國安罪名被通緝者財產遭沒收的首例，在港親屬遭連坐打壓。

陸委會強調，過去一年來，主要國家及國際社會持續關注香港情勢，咸認「港版國安法」及「維護國家安全條例」削弱香港自治與自由人權，增加營商風險，並關切中共及港府跨境鎮壓問題。而為因應香港情勢，亦陸續強化港澳居民申請來台居留、定居、投資等各項審查把關，並將續依總統的國安統戰威脅十七項因應策略指示，守護台灣的民主自由與繁榮安全。

香港資深媒體人、時事評論員劉銳紹觀察到，過去五年，官方維持其政治張力，民心卻漸漸渙散。劉銳紹向中央社表示，港府一方面持續執行國安法，防範外國勢力滲透；另一方面又認為形勢可控，這種「周而復始」的態勢造成一種政治張力。港人不會與政府對抗，而是「你有你講，我有得躺」，只要政策符合港人期望，多數人會願意接受；若不符合，大家便選擇沉默。

自由亞洲電台粵語組停更

與此同時，美國自由亞洲電台粵語組六月卅日宣布，由於美國政府終止資助，該台人力將進一步縮減，粵語組將於七月一日起停止更新新聞，但網站仍將保留。該台並表示，其粵語頻道二○一九年起的香港受眾大增，證明港人渴求毫無審查的新聞資訊與客觀分析。

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