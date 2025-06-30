參院成功闖關大而美法案 馬斯克批具破壞性

曾領導「政府效率部」（DOGE）的富豪馬斯克，再次抨擊「大而美」法案「極其瘋狂且具破壞性」。（路透資料照）

2025/06/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普推動的「大而美」稅改暨支出法案，廿八日在共和黨控制的聯邦參議院關鍵程序投票中闖關成功，將正式進入辯論階段，預計未來數日完成辯論並表決，之後再度交由眾議院表決，力拚在下月四日美國獨立紀念日送交白宮，由川普簽署生效。曾領導「政府效率部」（DOGE）的富豪馬斯克，再次抨擊該法案「極其瘋狂且具破壞性」。

參院版「大而美」法案多達九四○頁，在廿七日午夜前發布，內容包括將川普首個總統任內推行的減稅政策永久化，避免這些減免措施在年底到期，導致美國民眾稅收增加。法案還將免徵小費稅，並承諾撥款三千五百億美元用於國家安全，包括川普的大規模驅逐非法移民計畫。儘管副總統兼議長范斯親自坐鎮，但參院仍拖延逾三小時才投票，最終在兩名共和黨人倒戈下，於廿八日深夜以五十一票同意、四十九票反對，將法案付諸辯論。

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投下反對票的共和黨人是北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis），以及肯塔基州的保羅（Rand Paul）。民主黨則一致強烈反對該案，指減稅將不成比例地令富人受益，同時犧牲低收入人士依賴的社會補助。參院民主黨領袖舒默批評共和黨趁深夜公布法案，只會讓未來幾代美國人背負數兆美元債務。

曾與川普並肩作戰的馬斯克也在投票前夕再次直言，該法案將扼殺美國數百萬個就業機會，對國家造成巨大戰略傷害。他甚至痛批法案「極其瘋狂且具破壞性」，「為夕陽產業提供施捨，卻嚴重損害新興產業」。針對法案提高債務上限，馬斯克指將使美國走上被債務奴役的快車道，將是共和黨的「政治自殺」。

美國國會預算處根據眾院此前通過的法案版本推估，將有一○九○萬人失去聯邦醫療補助，至少三百萬人喪失食物援助資格，高收入者將獲得約一．二萬美元（約卅五萬台幣）減稅，最貧窮的美國人則會損失一千六百美元（約四．六萬台幣）。

此外，聯邦政府也將增加近三．八兆美元（約一一○．四兆台幣）債務。預算處針對參院版法案的最新分析顯示，二○三四年無醫療保險人數恐大增一一八○萬人。

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