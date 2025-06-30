伊朗清除內賊 兩週抓數百人

伊朗在以色列密集攻擊中不堪一擊，促使德黑蘭政府開始密集抓捕「內賊」。（美聯社）

2025/06/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗在「十二日戰爭」中不堪一擊，咸認與遭到以色列嚴重滲透有關。「紐約時報」廿八日報導，德黑蘭當局過去兩週已逮捕數百名涉嫌擔任間諜或遭滲透的人員，規模之大讓人擔心可能演變成對政治反對派和少數族群的更大範圍鎮壓。

自以色列十三日對伊朗發動攻擊以來，德黑蘭當局一直要求公民警惕任何攜帶行李、夜間配戴墨鏡，甚至戴帽子（在伊朗並不常見）的可疑人士，並敦促民眾通報被盜車牌、加蓋貨車，或在非尋常時間行駛的貨車，警告這些都可能是內賊活動的跡象。德黑蘭當局也密集搜捕間諜或被滲透人士，過去兩週估計有數百人在沒有逮捕令的情況下落網，甚至不得接洽律師。

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伊朗官員還出示若干線索，指控以色列對外情報機構「摩薩德」（Mossad）確實獲得伊朗當地人士協助，包括以色列飛彈在伊朗境內組裝和部署的證據，以及在伊朗首都德黑蘭發現的數千架微型攻擊無人機。伊朗分析家、獨立地區新聞網站Amwaj.media編輯沙巴尼（Mohammad Ali Shabani）指出，摩薩德在伊朗境內顯然擁有廣泛網絡，其中九成可能都是當地人。

儘管伊朗官員幾乎沒有在公開場合承認內部情報失準，但確實在進行大規模鎮壓，對少數民族、宗教少數族群、反對派人士及外國人的影響尤其嚴重。「國際特赦組織」對伊朗在若干案件中出現的快速、極不公平的審判和處決表示擔憂，並稱伊朗最近的行動是「為了展現實力而採取的錯誤行動」。

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