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    打臉川普 IAEA：伊朗幾個月就能重啟濃縮鈾

    IAEA署長葛羅西表示，伊朗可能幾個月內就能重新生產濃縮鈾。（路透資料照）

    IAEA署長葛羅西表示，伊朗可能幾個月內就能重新生產濃縮鈾。（路透資料照）

    2025/06/30 05:30

    「失蹤」的60％高濃縮鈾進一步提煉 將是國際潛在危機

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和以色列對伊朗核設施的空襲行動，是否真如美國總統川普所言，已使其核計畫「倒退數十年」？聯合國核子監督機構首長提出截然不同的看法。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）廿八日播出的專訪內容，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，儘管伊朗核設施遭到重創，但可能「在幾個月內，甚至更短時間」即可重啟濃縮鈾生產。

    強調空襲無法消除伊朗工業產能

    在CBS知名節目「面對全國」的專訪中，葛羅西坦言，伊朗位於福爾多、納坦茲等地的核設施，確實遭到「非常嚴重的破壞」，但「仍有部分設施屹立不搖」。他強調，不應使用「沙漏計時」方式來評估核能力，因為伊朗的核知識與工業產能無法被空襲「消除」。葛羅西說：「我必須說，他們能在幾個月內，就讓幾組離心機重新運轉，並生產濃縮鈾。」

    這番專業評估，與川普政府宣稱已徹底摧毀伊朗核武野心的樂觀說法，形成鮮明對比。除了生產能力，葛羅西更指出一個令外界高度憂慮的未知數：在空襲前，那批重約四○九公斤、濃度達六十％的高濃縮鈾，究竟在何方？這批高濃縮鈾的純度雖然尚未達到武器級（通常為九十％以上），但理論上若進一步提煉，足以製造超過九枚核彈。

    葛羅西坦承，「我們不知道這些材料可能在哪裡」，「有些可能在攻擊中被摧毀，但有些可能已被轉移」。他強調，如果無法釐清這批濃縮鈾的下落，將成為國際社會的潛在危機。

    在核設施遭攻擊後，伊朗國會已投票決定暫停與IAEA合作，並拒絕葛羅西希望前往現場勘查的要求。

    對於「失蹤」的濃縮鈾，川普在另一場福斯新聞專訪中，顯得老神在在，「那很難移動，而且我們也沒給太多預警。他們什麼也沒移走」。然而，在缺乏IAEA實地查核的情況下，外界對伊朗核計畫的真實狀況，仍充滿巨大不確定性。

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