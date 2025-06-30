中國駭印太 智庫籲美建立網路護盾同盟

華盛頓智庫「新美國安全中心」呼籲美國建立「網路護盾」同盟，強化抵禦惡意國家網路行動。（路透資料照）

2025/06/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）針對印太地區當前及未來的網路安全情勢提出調查報告，警告區域內面臨來自中國、北韓與俄羅斯與日俱增的網路威脅，所帶來的後果取決於華府及其印太盟友後續數年的抉擇，呼籲美國建立「網路護盾」（Cyber Shield）同盟，擴大與台灣在軍事網路安全領域的合作，強化抵禦惡意國家的網路行動。

報告直指，印太地區來到「網路領域的十字路口」，路徑之一為華府與區域關鍵盟友及夥伴深化軍事、情報和經濟關係；另一條為中朝俄的網路安全威脅，以及加劇中的網路犯罪及駭客活動，損害關鍵基礎建設、削弱資料安全和民主制度。

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北京近年積極利用網路空間的灰色地帶，從事更廣泛行動來獲取影響力，形塑區域常態及權力架構。中國透過間諜行動、智慧財產權盜竊和資料滲透為主的傳統策略，結合假訊息、影響力行動及預先部署基礎建設等新式戰略，加上快速卻具不確定性的人工智慧（AI）發展，可能進一步使網路空間的平衡以無法預測的潛在危險路線，倒向更具攻擊性的一端。

CNAS對美國、日本、南韓、台灣和菲律賓的網路安全發展，進行為期一年的研究。報告顯示，各國確實顯著提升網路安全重要性，視其為國家安全基礎並制定政策。然而，這些努力無法跟上威脅上升的速度，華府對有害網路事件實施的針對性制裁，也未能封堵威脅升高。

報告呼籲美國發起「網路護盾」同盟，強化聯合應對及資源來對抗惡意國家的網路行動；大幅擴張軍事網路參與及能力建構，闡明法律與政策架構促使擴大印太區域內的「前進追捕」與「前進防禦」行動；擴大與台灣的聯合軍事網路安全合作；透過「台灣安全合作倡議」（TSCI）將防衛網路安全能力條款置於優先地位。

報告還建議台日韓菲推動政府部門網路安全行為規範，例如多重驗證及禁止使用私人裝置辦理公務；優先增加網路安全防衛支出及投資，強化威脅偵測及攻擊能力，取得尖端AI及雲端網路防禦資源；闡明法律與政策架構允許美國網路司令部前置部署；發展結合情報、網路、外交和經濟工具的整體化戰略，更有效地辨識、阻絕、擾亂及應對來自海外的惡意影響。

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