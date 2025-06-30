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    美軍與盟友 將能破解中國區域拒止戰略

    美國太平洋陸軍（USARPAC）副司令沃爾（Joel Vowell）。（歐新社資料照）

    美國太平洋陸軍（USARPAC）副司令沃爾（Joel Vowell）。（歐新社資料照）

    2025/06/30 05:30

    美太平洋陸軍副司令︰藉由增強火力、尖端科技 在印太部署不對稱優勢

    〔國際新聞中心／綜合報導〕面對中國在印太地區步步進逼，美國太平洋陸軍（USARPAC）副司令沃爾（Joel Vowell，見圖，歐新社資料照）強調，美國陸軍將藉由增強火力、引進尖端科技，以及加強與印太盟友和夥伴的協同作戰能力等措施，在遏阻中國、牽制人民解放軍方面發揮關鍵作用，破解中國的「反介入／區域拒止」（A2／AD）戰略。

    「日本時報」（The Japan Times）廿八日刊出沃爾專訪全文。在論及中國可能對台灣發動攻擊等區域潛在衝突時，沃爾指出，美國陸軍可以在對手意想不到的地方，對其軍機和船艦構成威脅。

    報導指出，近二十年來，中國人民解放軍持續有系統地進行規劃、訓練和打造所需力量，準備攻擊台灣。近年來，中國大幅增加軍事預算，擴張其網路、飛彈、空中、海上和兩棲作戰能力，企圖在攻擊台灣，以及阻止美國及盟軍介入（即所謂「反介入／區域拒止」）行動中發揮關鍵作用。

    然而，沃爾表示，美國正試圖利用北京戰略中的弱點，「A2／AD網絡是為了嚇阻和擊退船艦、飛機及各種平台而設計，但它並未考慮到區域內分散部署的陸上部隊」，而這正是美國陸軍及盟友和夥伴的陸地部隊可以對敵方構成的威脅，「我們會產生一種難以探測、難以追蹤、難以發現，且愈來愈難以摧毀的嚇阻效應」。

    尖端武器將偽裝機動運用

    使美軍不會成為明確目標

    沃爾指出，關鍵在於能夠在各作戰領域部署尖端武器，並以分散、易於偽裝、靈活機動的方式運用，使美軍不會在任何時間與地點成為明確目標，「如果陸軍官兵能夠將這些能力前推，或部署在更接近潛在對手的距離，我們就能對其指揮管制、火力、防空、後勤、機動，以及各種平台構成威脅，而這是他們未曾考量到的」。

    為了實現這一點，並維持強大的後勤網絡，華府在區域內的盟友關係將持續扮演關鍵角色。沃爾指出，美國許多裝備的前進部署，都是應盟友與夥伴的要求而進行，「無論是南韓、日本、菲律賓、澳洲或其他地方」，包括中程與長程飛彈系統及防空武器。例如，「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統去年藉美菲聯合軍演名義進駐菲律賓，演習結束後仍持續留駐。在今年的美菲聯合演習後，美軍也將先進反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）留在菲律賓。

    同時，陸軍也不斷運用顛覆性和新興科技，在印太地區創造不對稱優勢。例如，陸軍正在利用人工智慧（AI）提升戰力，強化決策能力、優化聯合作戰運用，並實現部分自主作戰機制。此外，新設的「多領域特遣隊」（MDTF）測試用於反制無人機群的微波定向能武器，並配屬可在現地直接3D列印零件，甚至完整製造無人機等武器的單位。

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