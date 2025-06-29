美日印澳海岸防衛隊 巡航西太海域

「四方安全對話」美日印澳的海岸防衛隊將舉行首場聯合巡航與海上訓練，由日印澳海岸防衛隊員登上美國海岸防衛隊巡防艦史卓頓號。圖為史卓頓號（左）廿日在日本鹿兒島附近水域航經日本海上保安廳的支援船。（法新社）

2025/06/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本「讀賣新聞」廿八日報導，劍指中國、號稱「亞洲版北約」的「四方安全對話」（Quad）四個成員國美國、日本、印度、澳洲，廿八日起到下月三日在西太平洋海域、即本月稍早穿越「第二島鏈」的中國航空母艦「遼寧號」曾航經的水域，首度舉行海岸防衛隊員同船巡弋與海訓，以落實一個自由開放的印度太平洋地區。

根據日本保安廳發布的新聞稿，這是Quad四國的海岸防衛隊首次合作，舉行「Quad海上船艦觀察員任務」，藉由互登海岸防衛隊船艦來分享知識與建立信賴，做為能真正造福該區的實際合作；日本海上保安廳（JCG）、澳洲邊境部隊（ABF）與印度海岸警衛隊（ICG）的成員，將一同登上美國海岸防衛隊巡防艦「史卓頓號」（Stratton）；日本海上保安廳將派兩名官員登船。

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稍早遼寧號也航經同水域

中國軍艦近來加強在此水域出沒，本月初甚至首度突破從日本小笠原群島到美國海外領土關島的「第二島鏈」。日本防衛省統合幕僚監部日前指出，遼寧艦今年五月下旬穿越沖繩本島與宮古島之間的海域後南下來到菲律賓東方外海，之後轉往東北方向前進，六月七日進入日本最東離島南鳥島的日本專屬經濟區（EEZ），突破第二島鏈；之後又掉頭西行，十六日航經沖之鳥島西南邊外海，期間該艦的艦載戰鬥機與直升機總共起降約五五○次。

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