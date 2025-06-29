美記者出書 揭伊朗威脅川普選舉 暗殺龐皮歐

即將出版的新書揭露，美前國務卿龐皮歐卸任後險些在巴黎遭伊朗刺殺。（歐新社檔案照）

2025/06/29 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普自二○一六年第一任期以來，對伊朗採取強勢態度，使得他及其政府官員成為德黑蘭眼中釘。即將於七月在美國出版的新書揭露，二○二四年總統大選期間川普陣營受伊朗威脅嚴重困擾，以及前國務卿龐皮歐險些在歐洲遭刺殺。

由「華爾街日報」政治調查記者道西、「紐約時報」白宮記者佩吉與「華盛頓郵報」資深白宮記者安斯多夫聯合出版的新書，「2024：川普如何奪回白宮及民主黨失掉美國」（暫譯），訪問數百名高階競選團隊成員、白宮和執法部門官員及援引各項書面文件，揭開二○二四大選秘辛。

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川普首任任內對伊朗的強硬措施包括刺殺伊斯蘭革命衛隊特種部隊「聖城軍」前指揮官蘇萊曼尼，單方面退出伊朗核協議。

華郵先行取得新書內容，當中講述第一任川普政府團隊卸任後面臨來自伊朗的人身安全威脅，曾至少三度試圖行刺美官員。其中未曾公開的案例，為二○二二年伊朗得知龐皮歐入住巴黎一間飯店，意圖行刺且幾乎得手，龐皮歐最後仍倖免於難，但書中無交代細節。

龐皮歐在二三年出版的回憶錄中，提及伊斯蘭革命衛隊成員嘗試暗殺前國安顧問波頓，以及以一百萬美金報酬對他行刺，「包括部分前川普政府官員、高階軍事領導和普通美國公民，仍在伊朗的殺人名單上。最令我與家人憂心的是，伊朗的刺殺行動沒有終止期限」。

川普本人亦受到伊朗潛在刺殺行動困擾。去年九月，美國情報官員告知川普，伊朗招募的刺客團隊仍在美國境內活動。安全威脅對川普陣營的行為模式和觀點帶來劇烈變化，雖然多數變動起自去年七月、九月發生的刺殺案，但伊朗威脅產生的憂懼程度，影響了當時競選陣營對川普行程和活動的安排。

書中提到，對川普的安全威脅顧慮隨著競選活動持續而加深。例如川普訪問南部邊境時，當地警方因社群媒體的一篇威脅貼文搜索沙漠；當局警告川普避免在與支持者自拍時碰觸手機，以免遭有心人士施以化學武器。

另一次在賓州西部的農民市集行程中，特勤局來電警告，一架無人機在上空尾隨，他們卻無法擺脫。雖該架無人機持續跟蹤，最終沒有任何動作。

事關生存 川普：必須活著勝選

書中描述，到了競選尾聲，川普有感選舉不僅關乎政治勝利，更事關生存。他向海湖莊園的訪客直言，「我必須贏」、「活著且勝選，若辦不到，那麼我們就完了」。

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