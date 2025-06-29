限制川普動武權力 美參院提案未過

美國聯邦參議院廿七日否決民主黨提出的限制川普總統戰爭權力決議案。（法新社）

2025/06/29 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國共和黨控制的聯邦參議院廿七日以五十三對四十七票，否決了由民主黨提出的決議案，該案試圖控制川普的戰爭權力，迫使川普在進一步對伊朗展開軍事行動前，應尋求國會授權。

川普未經國會參眾兩院協商，單方面下令打擊伊朗三處核設施後，在廿三日致函國會，援引他身為三軍總司令和執行美國外交政策的憲法權力做為這次襲擊的唯一合法依據。

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川普在信中強調，此次行動是為了「我們的盟友以色列的集體自衛」，美軍對伊朗的襲擊範圍和目的有限，旨在盡量減少傷亡、威脅並限制升級風險。

民主黨參議員凱恩隨即依據國會在一九七三年通過的「戰爭權力法」提出決議案，旨在限制總統在未經國會同意的情況下發動武裝衝突的權力。該案要求白宮在美軍對伊朗採取進一步軍事行動前，必須通知立法者並尋求眾議院和參議院的批准。

原本「戰爭權力法」已規定總統在派出軍隊前的四十八小時內必須通知國會，未經過國會授權或者宣戰的軍事行動不得在當地停留超過六十天，到期後於卅天內撤離。

兩黨各有一人跑票

在表決時，共和黨雖掌控參院五十三席，但來自肯塔基州的參議員保羅跑票。他在投票前表示會支持這項決議，「因為戰爭是個重大議題，不能被任何一個人的情緒、突發奇想和日常感受所左右」，何況對伊朗的襲擊「在戰術上成功，但最後恐怕在戰略上失敗」，不清楚能否完全阻止伊朗發展核武。至於民主黨也有一名參議員費特曼倒戈。

大多數共和黨人都支持川普之前在未尋求國會批准的情況下出兵伊朗的決定，認為伊朗構成了迫在眉睫的威脅，在國家面臨危機之際，需要川普採取果斷行動。但民主黨人質疑此說，認為伊朗對世界的威脅一直存在，看不出在短短兩三週內危機突然就迫在眉睫。

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