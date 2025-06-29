駐日美軍組織變革 劍指中國威脅印太

駐日美軍與日本自衛隊加強合作，透過組織變革因應中國威脅印太。圖為日本三澤空軍基地，一名美國陸軍作業員正透過監控螢幕監視朝鮮半島的飛彈動態。（美聯社檔案照）

2025/06/29 05:30

新設小組配合日本統合作戰司令部 因應危機事態

〔編譯張沛元／綜合報導〕駐日美軍兼第五航空隊司令、空軍中將約斯特（Stephen F.Jost）廿八日表示，印度太平洋地區的安全、自由與繁榮面臨來自敵對國家，主要是中華人民共和國與日俱增的挑戰，此等威脅只會日益加劇。

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日本「朝日新聞」廿八日刊出約斯特的投書，該文以「同盟的推動：駐日美軍與自衛隊將改變印度太平洋安全保障的未來」為題，指稱美日安保同盟已進入變革時代，最大特點就是日前日本自衛隊決定成立「統合作戰司令部」，以及駐日美軍內部也配合新設「自衛隊統合作戰司令部協力小組」（JCT）與之聯繫接洽。

美日加強作戰協同效應

駐日美軍內部新設的協力小組，目前負責美日兩個指揮系統的主要媒合與聯絡，規模雖小，但將會隨著駐日美軍擴大能力與權限而成長茁壯；協力小組的主要目的是進一步強化雙邊因應危機或緊急事態的能力，標誌著美日加強作戰協同效應上，正邁出具體的第一步。

約斯特說，在中國持續擴張軍事實力的背景下，整合指揮與控制結構此一決定，將帶來「更深入的安全合作，也是清楚表示在維護區域穩定、威懾侵略與確保繁榮未來上的堅定決心…，印度太平洋地區的安全、自由、繁榮，主要是面臨來自以中國為首的敵對國家的威脅，我切身感受到這些威脅正激化中」。

約斯特談到日本最近採取的行動，包括擁有對準備向日本發射飛彈的敵方基地進行打擊的能力，以及大幅增加國防開支，稱這些舉措表明「日本決心在區域安全中發揮主導作用」。

約斯特表示，目前安全情勢的發展，凸顯優先考量戰鬥能力，以及強化美日備戰以保護印太地區和平的日益緊迫性，「我樂見（美日）永續同盟關係新局面到來」。

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