不堪一擊 伊朗急訂中國殲10C

伊朗28日為命喪以伊戰火的60名軍事指揮官和核子科學家舉行國葬，首都德黑蘭一列靈車通過時，數以萬計民眾揮舞國旗與最高領袖哈米尼肖像夾道送行。（法新社）

2025/06/29 05:30

以伊戰爭結束即赴中考察

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列戰機與美軍聯手空襲後，伊朗核設施受創，其空軍老舊與戰力薄弱問題亦暴露無遺。據伊朗與俄媒披露，伊朗在衝突結束後迅速派遣高層赴中國考察多款先進戰機，包含曾協助巴基斯坦擊落印度戰機的「殲-10C」，做為俄製戰機延遲交貨的替代方案。

戰機老舊 無戰機升空攔截

伊朗空軍現有戰機完全無法抵禦美以兩國攻勢，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）今年度全球軍事平衡報告指出，伊朗可用戰機都因缺乏備件和技術專家而狀況不佳、甚至無法服役，包括一九七九年伊斯蘭革命前購入的六十四架F-4、卅五架F-5和四十一架F-14等美製老舊機型，還有八○年代末向蘇聯採購的十八架米格-29等。

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此次戰爭以色列派出F-35匿蹤戰機和F-15戰機，徹底擊潰伊朗的防空系統。伊朗國產「巴瓦373」（Bavar-373）地對空飛彈系統，在面對以色列先進電子戰和精準導引彈藥時力不從心，而在美軍一二九架轟炸機和戰機浩浩蕩蕩飛入伊朗領空時，伊朗甚至沒有任何一架戰機升空攔截。伊朗消息人士推估，伊朗空軍作戰機隊的損失恐高達卅％。

50架蘇愷35 俄僅交付4架

隨著以伊停火，伊朗正努力恢復空防能力。二○二三年，伊朗已簽約採購五十架俄製蘇愷-35戰機，但俄方目前僅交付四架，因為俄國多數產能已投入烏戰。這次的美以聯攻讓德黑蘭深刻體認到，必須轉向中國尋求替代方案。

伊朗考慮採購的是中國成都飛機工業集團開發生產的單發動機多用途戰機「殲-10CE」，編號Ｅ為外銷版，被視為美國F-16V與瑞典獅鷲（JAS-39 Gripen E）的經濟替代選擇，單價落在四千萬至五千萬美元之間（約十一至十四億台幣），反觀配備全套武器的蘇愷-35要價逾一億美元。五月間，巴基斯坦在與印度的軍事衝突中，巴軍的殲-10C成功擊落至少一架印度空軍的法製「飆風」四代半戰機，凸顯其系統突飛猛進。

難以追上以國空軍實力

隨著美國在廿四日解除對中國購買伊朗石油的制裁，伊朗可用石油收入支付中國現金，不再需要之前中方拒絕接受的以油換機方式交易。此次軍購數量由先前構想的一百五十架大幅縮減為卅六架，反映出伊朗財政壓力以及中國對軍售的審慎立場。

擬採購36架 後勤挑戰巨大

儘管卅六架殲-10C戰機將顯著提升伊朗的防空能力，但仍無法彌補與以色列的空戰實力差距，因為伊朗缺乏全面防空網，飛行員也訓練不足，加上伊朗從未操作中國戰機，同時面臨巨大後勤挑戰。

此外，地區競爭對手不太可能置若罔聞，以色列將加快匿蹤能力提升計畫，而沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等美國盟友也可能做出回應，以保持空戰優勢，從而引發波灣地區的軍備競賽。

二○二一年珠海航空展上展出的殲-10C戰機。（美聯社）

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