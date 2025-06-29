斥哈米尼仇美言論 忘恩負義 川普：不解除伊朗制裁 警告再炸

伊朗1名男子28日在首都德黑蘭一處廣場上手持最高領袖哈米尼（右）和已故最高領袖何梅尼（左）肖像，參加中陣亡的軍事指揮官和科學家舉行的國葬儀式。美國總統川普則再對哈米尼撂下狠話。（法新社）

2025/06/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿七日再對伊朗最高領袖哈米尼撂下狠話，稱自己「救了他一命」，不料他忘恩負義，還對美國發表「仇恨」言論，因此不打算考慮解除對伊朗的制裁。川普還警告，萬一伊朗鈾濃縮活動又達到令人擔憂的「軍用」程度，不排除再次轟炸伊朗。

知哈米尼藏何處 未結束其生命

鈾濃縮達軍用程度 美軍會行動

哈米尼廿六日透過預錄影片向全國聲稱，伊朗贏得對以色列的戰爭，又藉由襲擊卡達的美國空軍基地「打臉」華府，警告美以兩國勿對伊朗發動進一步攻擊。川普翌日對哈米尼的說法嗤之以鼻，稱以對伊的十二天打擊和美軍對伊朗三個主要核設施的轟炸後，哈米尼的言論與現實不符，「你是一個有著堅定信仰的人，在自己國家備受敬重，你必須說實話。你被打得落花流水」。

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川普還批評哈米尼忘恩負義，稱清楚他藏身何處，並且不讓以色列或美軍結束他的生命，「我救了他一命，讓他免於非常醜陋且可恥的死亡，還沒要他說『謝謝你，川普總統！』」結果，哈米尼卻用「充滿怒氣、仇恨與令人厭惡的聲明」來打擊他，他已立刻停止所有關於解除對伊制裁的工作。在被問及必要時是否再次轟炸伊朗核設施時，川普強調「當然，毫無疑問，絕對會」，並希望國際原子能總署（IAEA）或其他權威機構能進入伊朗核設施進行檢查。

川普也提到，他相信伊朗的核武野心已消退，「他們已筋疲力盡，現在最不想考慮的就是核武」。伊朗外長阿拉奇廿八日回應，若川普真心希望與伊朗達成核協議，就應停止對哈米尼不敬、令人不能接受的語氣，並停止傷害其數百萬名信眾。

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