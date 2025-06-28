兩月誘殺9人 日推特殺人魔伏法

震驚日本社會的座間九死命案兇手、死刑定讞的白石隆浩廿七日伏法。圖為二○一七年十一月一日，落網的白石在被從警察局押送至地檢署途中以雙手掩面。（法新社檔案照）

2025/06/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕八年前透過社群平台誘殺多達九名有輕生念頭的年輕人的日本推特殺人魔、死囚白石隆浩，廿七日上午執行死刑伏法，為日本時隔兩年十一個月首度執行死刑，也是去年十月上台的首相石破茂的內閣首度執行死刑。受害者家屬期盼類似事件勿再度上演。

日本上一次執行是在二○二二年七月，處決在二○○八年於東京秋葉原無差別殺人、造成七死十傷的死囚加藤智大。日本目前還有一○五名死囚等待處決。

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日本法務大臣鈴木馨祐廿七日早上召開臨時記者會，透露他早在廿三日就簽署白石的死刑執行令，並稱白石基於個人性慾與貪念等自私理由而在短短兩個月內連奪九命，罪大惡極且衝擊社會與造成不安，經法院審理後判處死刑，儘管死刑是奪人性命、應審慎待之的嚴重懲罰，但既然已死刑定讞就該執行；國民輿論認同罪大惡極者免不了會被判死，「我們認為廢除死刑並不恰當」。

白石在二○一七年八月到十月犯下「座間九屍命案」，即透過社群平台邀約有自殺傾向年輕人到他位於神奈川縣座間市的公寓性侵、殺害、分屍與奪財，受害者有八女一男共九人，年齡介於十五到廿六歲。同年十月底白石被捕，警方在其公寓中發現許多供其存放屍塊的冷藏箱與大型收納箱，還被撒上貓砂以掩蓋氣味。

白石稍後被以強盜、強制性交與殺人等罪名起訴，辯護律師雖辯稱白石殺人只是對那些尋死的受害者履行承諾，但全面認罪的白石竟打臉律師說並無此承諾，法庭最後便依白石的「無承諾」證詞在二○二○年底的一審中判處死刑。辯護律師不服判決提出上訴，但稍後白石撤回上訴；二○二一年初申請上訴期滿後，白石死刑定讞。

福島縣福島市的一名七十歲男子的高三生女兒當年就死於白石之手，他廿七日一早接受日媒訪問時說，他對白石伏法完全沒有任何情緒，但也無法相信愛女已不在人世，只是覺得父女倆將繼續無法見面，他還認為該讓白石活著贖罪，以及希望類似事件不要再次上演。

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