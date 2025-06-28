打擊AI深偽影像 丹麥研擬個人身體版權

丹麥政府提案修正著作權法，賦予民眾自身身體版權以遏制生成式AI負面影響。圖為哥本哈根的小美人魚雕像，曾有媒體因侵犯該雕像版權遭罰款。（美聯社）

2025/06/28 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「人工智慧」（AI）高速發展，如何妥善應對衍生而來的虛偽影像、版權侵害等問題，成為全球政府、產業界當務之急。為遏制生成式AI深偽（Deepfake）內容創造及傳播，丹麥政府提案修改著作權法，賦予民眾自身身體版權。

丹麥政府廿六日宣布，在取得廣泛跨黨派同意後，文化部計畫提出當前著作權法修正案，確保所有人持有面部特徵及聲音等個人身體版權。預計夏季國會休議前送交諮詢，接著於秋季提請修法。

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當局認定「深偽」為極度真實的數位個人描繪，包括其容貌和聲音，修法能夠強化保護對民眾個人身分的數位模仿行為，預料會是首個施行類似法律的歐洲國家。

丹麥文化部長恩格爾—施密特表示，期盼以法案表達人們有權展現自己所呈現出來樣貌。他告訴「衛報」，「在法案中，我們認同並傳達出清楚明確的訊息，那就是所有人擁有對自身身體、聲音及其面容特徵的權利。這顯然不是當前法律保護人們應對生成式AI的方式」。

修改著作權法 涵蓋藝術家成品

待著作權法修正通過，丹麥民眾便能在未經本人同意下，要求網路平台移除涉及自身偽造圖像、影音及聲音內容。法案保護項目也涵蓋對藝術家成品的「真實、數位生成模仿」，違法者將對受到影響的對象提供賠償。至於詼諧模仿或諷刺類作品不會受到影響。

由於AI立法屬新領域，若平台未能遵守，當局將採取額外步驟處置。科技平台如不願遵循新法，將承受嚴厲罰款。恩格爾—施密特強調，人類能夠被數位拷貝並錯用於所有種類的目的中，「對此我不會接受」，希望其他歐洲國家能夠追隨丹麥腳步。

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